「股神」巴菲特41億美元大買台積ADR 將成大股東

「股神」巴菲特執掌的波克夏第三季大買台積電ADR，成為台積電最大股東之一。（美聯社）

在美國加強箝制中國大陸晶片業之際，「股神」巴菲特 執掌的波克夏 （Berkshire Hathaway）披露上季首度買進總價至少41.2億美元的台積電 ADR（美國存託憑證），罕見大手筆投資晶片股，凸顯「別人恐懼我貪婪」投資原則，波克夏也可望成為台積電第五或第六大股東。

除了波克夏大舉敲進台積電ADR，索羅斯資本管理、老虎全球（Tiger Global）基金、橋水聯合避險基金等金融大咖上季都買進台積電。此外，台積電總裁魏哲家與公司多位公司高階主管10月也增持自家股票共約238張，初估斥資約8800萬元（台幣，下同，約283.06億美元），其中以魏哲家加碼200張、花費約7600萬元為最大手筆。

波克夏大買台積電的消息，激勵台積電昨天的股價表現。台積盤中大漲42元，逼近漲停價489.5元，最後以上漲35元、480元作收。

申報資料顯示，波克夏在9月底止持有6010萬股的台積電ADR，以9月30日收盤價68.56美元計算，相當於41.2億美元；若以台積電ADR第三季均價75.2美元計算，波克夏約耗資45.2億美元。相較之下，波克夏2016年首度買進蘋果時，以每股約109美元的均價收購超過980萬股，總額約10.7億美元，目前對蘋果的持股規模已經增至1265億美元，成為波克夏的最主要持股。

台積電昨天表示，樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積公司股票的投資人。法人估算，以波克夏買進台積電ADR金額換算，約折合普通股28萬張，持股比重約與勞退基金相當，成為台積電第五或第六大股東。

大型機構操盤人表示，台積電第三季股價一度跌至420元，推估波克夏建倉成本約420至450元；而以巴菲特過去的投資策略來說，買進的股票價格未必在最低點，但多是中長線的低點下，台積電的長期價值已浮現，且未來持續加碼的機率高。

對於巴菲特大買台積電股票，路透「熱點透視」專欄專欄作家馬克提出三大特點，首先，波克夏之前的持股標的從蘋果、雪佛龍、西方石油公司到金融股，就是沒有晶片股，敲進台積電是巴菲特罕見買進半導體股。巴菲特曾坦承不夠了解科技公司，而他對IBM的過往投資也踢到鐵板。

其次是買進台積電的時機。8月台積電的股價從年初以來跌掉五分之一，馬克認為，巴菲特很可能正在做他最擅長的事，也就是逢低買進價值遭低估的股票。此外，台積電在晶圓代工市場位居龍頭，在製造最先進半導體方面囊括九成市占，握有能保護獲利的防禦性優勢，也是巴菲特最推崇的「護城河」。

第三，波克夏首度敲進台積電，一出手就是40億至50億美元，反映波克夏對台積電的信心。