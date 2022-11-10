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當面告訴習近平軍力護台？拜登：會討論台灣

記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登期中選舉後首度舉行記者會，被問到會不會在拜習會時，當著中國國家主席習近平的面，告訴習美國會以軍事捍衛台灣，拜登沒有正面回應，他說，「我會跟他有這個對話。」

經常以「是」或「否」答覆記者提問的拜登，面對記者兩度追問並沒有鬆口。拜登表示，在跟習近平對話時，不會有任何基本讓步，他重申美國「與中國競爭，但不追求衝突」的基本立場。

談到拜習會要講什麼？拜登說，美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域是不是會有衝突，若是，要怎麼解決。

接著拜登才談到台灣，他說，「台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，我確定我們會討論台灣」，以及公平貿易、中國大陸與區域國家的關係等一系列議題。

記者追問拜登還是沒有明說會不會在習近平面前表態會捍衛台灣，拜登說，「我會跟他有這個對話。」

另外，美台官員8日到9日在紐約舉行台美21世紀貿易倡議會議，根據美國貿易代表署9日發布會後新聞稿指會議「富有成效」，就6月談定的11個貿易領域交換關鍵概念，雙方共識未來會舉行更多會議。

美國貿易代表署表示，這項討論由美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持，助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）、白宮國家經濟委員會（NEC）、商務部、財政部、聯邦中小企業署（SBA）以及食品藥物管理局（FDA）均有代表與會 。

拜登 習近平 期中選舉

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