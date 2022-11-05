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美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

俄烏殷鑑 人民渴望和平 抗中保台燒不起來

記者 郭崇倫

民進黨這次選舉總幻想眾多選民會呼應「抗中保台」口號，低迷的選情能在最後一個月反敗為勝，但幻想終究只是幻想。

在過去，2020年總統大選時，由於習近平在2019年1月演講中，談到「一國兩制台灣方案」，引發台灣民眾的反感，隨即又發生香港反占中運動遭到強力鎮壓，「今日香港、明日台灣」的口號深入人心，台灣人民不願淪為第二個香港，於是選擇民進黨。

但2022年操作「抗中保台」，卻並不成功，總統蔡英文10月28日出席民進黨社群之夜活動時，呼籲選民在下個月大選支持綠營，並稱「如果我們（民進黨）選得不理想，國際會怎麼樣解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？」

副總統賴清德多次助選，也都提到國際巨變，還引烏克蘭戰爭比喻市長候選人蔡其昌是「台中澤倫斯基」，呼籲選民團結讓選戰反敗為勝。但民進黨高層訴求「抗中保台」，連蔡其昌自己都說，事實證明，這把火「到現在還沒點起來」。

不成功、甚至引發反感的原因，是因為2月底俄羅斯開始入侵烏克蘭，戰爭的殘酷歷歷在目，「今日烏克蘭、明日台灣」不再對民進黨有利，加上8月解放軍大幅軍演，飛彈越過台灣上空，表面上，大家生活如常，恐懼卻已悄悄散播，戰爭陰影壟罩台灣社會，中產階級開始打聽移民途徑，有辦法的紛紛把兒女送出國讀書。

台北市長候選人陳時中等人表示，「抗中保台」是價值，無關選舉，個人價值在選舉時必須彰顯。但願意為台灣政治價值，拋頭顱灑熱血的人，畢竟是值得尊重的少數，問題是選舉是要爭取多數。

還有人認為操作「抗中保台」須留待總統大選，但僅僅相隔13個月，民眾的想法是否會完全不同，令人存疑。更何況，就如民進黨前主席許信良所說的，若民進黨在總統大選前，依然如此操作，不斷強調戰爭的危機感，在整體局勢之下「是個險招」，對綠營選情絕對不利。

反觀藍營，如前總統馬英九提出「備戰、避戰、謀和」。有些藍營人士擔心，這是政治不正確的主張，會遭綠營嚴厲批判，未收其利，先蒙其害，所以迄今沒有正式成為國民黨選戰主張。

相對於「抗中保台」，「避戰謀和」是個有效的反論述。譬如謀和，就是強調溝通談判的外交手段，這是美國自己都在做的事，拜登還希望與習近平開高峰會，當面溝通。兩岸關係如此緊張，怎能沒有溝通管道，之前夏立言副主席訪大陸，選完後，更應該繼續進行，黨中央不能一被批評，頭就縮了回去。

避戰也分為不同層次，最單純的是只想躲避戰爭，一味求和，但難以在道德上理直氣壯；其次是爆發戰爭是執政者責任，民進黨現在完全執政，責無旁貸，不能以抗中保台牌，推卸責任；其三則是，避戰與備戰不可分，能有備戰，讓敵人不敢打，才能夠避戰。

面對可能爆發的衝突，民眾的心理是複雜的，也許因為不喜歡大陸咄咄逼人的霸權，當時把票投給願意與其抗爭的政黨，但當戰爭的風險愈來愈接近的時候，反而會趨向避戰，把票投給最能帶來和平的政黨。

民進黨政府表面喊「抗中保台」，心中認為大陸只是紙老虎，不敢打台灣，對外則以悲壯的模樣，要效法烏克蘭，抵抗強權入侵。問題是話講多了，美國愈來愈傾向要把台灣裝備成「刺蝟國家」，要用台灣拖垮大陸，就像用烏克蘭來弱化俄羅斯一樣，台灣政府有苦難言。

烏克蘭的民族主義在2014年俄羅斯出兵占領烏東克里米亞之後，達到頂點，也讓誓言不放棄克里米亞土地的波洛申科，第一輪就當選總統。但戰爭的陰影隨即吞噬了烏克蘭民眾，2019年的總統大選中，高喊「抗俄保烏」的總統波洛申科反而落選，而由誓言要帶領民眾遠離戰爭的喜劇演員澤倫斯基當選。

台灣民眾與烏克蘭民眾的反應，這十幾年來竟如此相似，歷史反諷也許會再發生在2024年的台灣。

民進黨 烏克蘭

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