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團團不適合開刀 等陸專家解方

記者林麗玉／台北1日電
大貓熊「團團」。(圖：台北市立動物園提供)
大貓熊「團團」。(圖：台北市立動物園提供)

台北市立動物園大貓熊團團疑罹患惡性腦瘤，大陸將派兩名專家來台協助，北市立動物園發言人曹先紹昨天說，團團腦瘤位置要開刀去除並不容易，等大陸專家來台探視團團，看是否有更厲害方法協助適當處置。

國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠昨與前市長郝龍斌、動物園前園長葉傑生開記者會，郝龍斌說，團團與圓圓是全世界所有大貓熊中，唯二兩隻送給台北市政府的，「是屬於台北市政府，也是北市動物園鎮館之寶」，先前農委會副主委黃金城稱「團團可以送回去」是很荒謬的事。

葉傑生說，當年動物園接手團團與圓圓時，大陸派專家來台停留很久的是獸醫師湯春香、保育員黃治；這次會派誰，主控權在大陸。

曹先紹說，以動物園角度希望大陸專家可盡快抵台。動物園在10月27日向林務局專案申請，28日林務局表達支持；大陸專家來台有很多環節，希望不要有波瀾。

曹先紹說，動物園所有資料透明，大陸方面已透過視訊給意見，例如用藥建議，團團有高血壓，有些藥品可能傷肝，都透過聯合會診給予最好處置。

他表示大陸專家看法，都認為不適合直接開刀，麻醉風險高，腦瘤位置要開刀去除也不容易，等大陸專家來看看是否有更好方法再討論。

台北市長柯文哲曾說團團「快要掛了」，郝龍斌昨也批柯文哲，「家裡有人快走了，你會說快掛了嗎？」，「動物不懂政治，不要把政治介入大貓熊治療」。

動物園 柯文哲 高血壓

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