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台砸50萬美元找美議員挺入IPEF 還未如預期加入

記者高凌雲、鄭媁、黃有容／台北31日電
蔡政府近半年來耗資近50萬美元，推動台灣加入IPEF。圖為各國今年3月在日本東京宣布正式推出IPEF的資料照。（Getty Images）
蔡政府近半年來耗資近50萬美元，推動台灣加入IPEF。圖為各國今年3月在日本東京宣布正式推出IPEF的資料照。（Getty Images）

蔡政府在美國聘用多家政治公關公司，近半年來耗資近50萬美元，推動台灣加入美國印太經濟架構（IPEF），最終台灣並未如預期加入IPEF。數月前，外交部發布新聞稿感謝美國國會議員支持台灣加入IPEF，但根據美國司法部網站揭露，美參眾議員都是台灣透過華府公關公司動員遊說，不是主動表達對台灣的支持，是花錢找公關公司堆砌出來的。

美國眾院台灣連線共同主席夏波、席瑞斯、狄亞士巴拉特和康諾里曾發起國會議員連署信函，寄交給美國商務部長雷蒙多，以及貿易代表戴琪。但是根據美國司法部網站公開檔案，這都是由尼寇斯公關公司透過電子郵件與電話發動的。

同樣的，美國參議員梅南德茲帶頭動員參議員寫信給拜登總統，表達支持台灣加入IPEF，也是台灣透過蓋哈特的公關公司，寫電子郵件動員議員組織起來的遊說活動。

根據美國司法部網站公開資訊，台灣倚重的蓋哈特（Gephardt Government Affairs）政治公關公司，過去半年來收取台灣外交部15萬4000美元，尼寇斯（Nickles Group）政治公關公司收取12萬美元，西半球策略（Western Hemisphere Strategies）政治公關公司收取10萬8000美元，三家合計38萬2000美元。這三家美國政治公關公司半年來接受台灣委託的主要業務，就是在華府推動台灣加入美國倡議的IPEF。

另外經濟部也以10萬8000餘美元，委託柯蘿偉與莫林（Crowell & Moring International）政治公關公司，協助推動台灣與美國的貿易關係與政策。外交部、經濟部今年上半年就花了台灣納稅人近50萬美元，推動台美貿易關係，最終沒有任何具體成果。

司法部 華府 參議員

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