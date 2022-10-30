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新聞評論／美中競爭不衝突 台灣卻愈陷愈深

聯合報社論
中共20大後，美中領導人首次相互喊話。美國總統拜登表示，不尋求與中國發生衝突，中國國家主席習近平也知道這一點。（新華社）
中共20大後，美中領導人首次相互喊話。美國總統拜登表示，不尋求與中國發生衝突，中國國家主席習近平也知道這一點。（新華社）

中共20大後，美中領導人首次相互喊話。美國總統拜登表示，不尋求與中國發生衝突，希望負責任地管控美中競爭，中國國家主席習近平也知道這一點。同一天，習近平也稱，中美加強溝通合作，有助世界和平發展，中方願同美方一道努力，找到中美正確相處之道。美中正在摸索「競爭但不衝突」之道，而台灣卻夾擠在美中競爭裡愈陷愈深。

中共20大前夕，拜登發布國家安全戰略報告，就指明中共是唯一有意圖也愈來愈有能力重塑國際秩序的競爭者，並把維持對中競爭優勢視為最優先目標，但同時強調美中依然可能和平共存。戰略報告也重申維護台海和平穩定，反對片面改變現狀，不支持台獨，堅持一個中國政策，支持台灣自我防衛。美中可以在氣候、糧食、能源及疫情等跨國挑戰上尋求合作，但在地緣政治競爭上，將採「投資自己、聯合盟友、負責任的競爭」三大策略，美國一定要贏！

根據白宮國安顧問蘇利文的分析，未來十年將是形塑美中競爭規則的關鍵。而中共20大後，美國國務卿布林肯談到未來美國對中政策的重點，則主要是在聯合盟友和重塑國際秩序的競爭環境。即使美國強調不尋求衝突、不追求冷戰，但對於習近平的第三個任期來說，中美關係將更須競爭，或者，更須鬥爭。

因此，20大政治報告雖無一語提及美國，卻毫不含糊地與美國針鋒相對：反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑；反對霸權主義、強權政治、冷戰思維、干涉內政和雙重標準；反對保護主義、脫鉤斷鏈、單邊制裁和極限施壓；反對搞針對特定國家的陣營化和排他性小圈子。習近平每一項堅定反對，都可以畫到美國身上；而他要實現第二個百年目標、實現祖國完全統一，要以中國式現代化推進中華民族偉大復興，都繞不過美國這隻攔路虎。

尤其在兩岸問題上，習近平提到過去五年的工作包括開展反干涉鬥爭，對象當然是美國；他聲明「台灣是中國的台灣」，主要是說給美國人聽的；他強調「解決台灣問題是中國人自己的事」，也是要排除美國插手資格；習近平又說「絕不承諾放棄使用武力」，針對的是外部勢力干涉和台獨分裂，除了向台灣民眾解釋外，更是向美國示警。

習近平雖然也說「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但只要沒有放棄武力選項，連結上他的任期、建軍百年目標或民族復興日程，外界就會畫出一張張的攻台時間表。布林肯最近三度公開提到北京正在加速統一時間表；美國海軍軍令部長吉爾代更指出中共可能在今年或明年犯台；台灣國安局長陳明通也跟著說中共明年可能以戰逼談，國安會秘書長顧立雄則澄清沒有類似的具體情報和徵兆。

事實上，美中晶片戰爭已開打，科技戰正是形塑美中競爭規則的一部分。蔡政府一開始就義無反顧站隊美國，還拿台積電當伴手禮；但美國卻想把台灣的矽盾整碗捧走。蔡總統國慶演說終於向美國懇求，強調半導體製造聚集在台灣，不會是風險。但台灣的護國神山已被看成美國的國安風險，美國能容忍台灣遊走在其形塑的美中競爭規則之外？

中共20大後，拜登的和平喊話，沒有改變美國國安戰略壓制中國的意圖；習近平的合作呼籲，也遮不住政治報告裡與美國的針鋒相對。尷尬的是，兩岸對話無門，兩岸關係在政治層面上，幾乎已被拆解並吸納進美中關係架構裡；失去自主性的台灣，只能由著兩個國安首長為中共何時攻台相互打臉。

習近平 中共 20大

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