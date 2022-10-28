兩岸搶救大貓熊「團團」 將速准陸專家赴台

台北市立動物園大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤，病症擴大，已採舒緩治療，園方情感上盼能邀請中國大陸專家來探望，陸委會已收到申請函，農委會也將會以最快速度核准。（圖：台北市立動物園提供）

台北市立動物園 大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤 ，園方向陸委會等單位申請中國大陸專家到台協助。因貓熊是大陸「特產」，觸及兩岸政治敏感神經，但蔡政府已同意讓大陸專家赴台。陸委會27日已說，主管機關農委會將會最快速度核准。據了解，因團團狀況有急迫性，農委會已準備好，會最快速處理。

外界解讀，陸方前天才剛釋出兩岸航線增班、計畫每周六七六航班，台灣則同意大陸貓熊專家來台，但冰封多時的兩岸關係是否因團團破冰，後續仍待觀察。

北市府則強調，基於動物權益才提出申請計畫，沒有任何政治考量。

動物園說，團團女兒圓仔出生時，就有大陸專家到台協助；這次北市教育局 基於園方專業評估，且此事涉及兩岸敏感議題，因此將園方的需求發文給中央，後續流程待農委會、陸委會評估。

動物園長劉世芬說，一向不排除大陸專家訪台，大家都是為了團團更好，且根據彼此不同的專業，雙方能藉此交流各項經驗，讓動物們得到更好照養。市府發言人陳智菡則說，因對岸有照養貓熊經驗的專家，動物園在和對岸人員討論後，覺得專家來台對團團有幫助，才提出申請計畫。

陸委會副主委邱垂正說，多次主動致電北市動物園，跟園方保持聯繫，27日已收到北市府來文申請，將全力提供協助，預計農委會會從專業角度最快核准。農委會也說，持續與北市府保持聯絡，考量保育類動物病況不穩定，會盡速配合相關專家來台事宜，提供必要協助。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前則曾公開說，四川「大熊貓保護中心」9月22日就接到北市動物園通報團團近期身體情況，大陸專家十分關切，願意在專業領域內提供技術支持和幫助。

台北市立動物園大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤，病症擴大，已採舒緩治療，園方情感上盼能邀請中國大陸專家來探望，陸委會已收到申請函，農委會也將會以最快速度核准。（圖：台北市立動物園提供）

園方說，比對團團兩次MRI影像圖，發現腦部右側影像往下延伸，正中線有因為損壞偏移，左側往前延伸出現病灶，整體而言，病灶擴大，懷疑是罹患腦部惡性腫瘤，影響到比較核心、重要的神經元，造成牠後肢明顯無力，反應較慢。

同時，評估麻醉對團團的風險提高，若要進一步確診，可能就挨不過再次麻醉，醫療團隊決議不再做積極處理，改採舒緩治療，類似人類的安寧治療。

團團昨體重122公斤，竹類採食量3.7公斤，排便量4.4公斤，這兩天觀察後肢無力情形有些許改善。