小三通復航連署 新移民喊話中央要有便捷回家路

楊鎮浯競選辦公室啟動小三通復航連署，不少陸配前往連署，希望中央聽到地方的聲音。（記者蔡家蓁／攝影）

「我們要回家！小三通立即復航！」金門縣新移民 關懷協會、新移民公共事務協會、新女性權益協會、南洋姊妹協會等多個新住民團體，昨齊聚楊鎮浯競選辦公室高喊口號，希望「小三通」趕快復航，讓他們有一條便捷的路回家。楊辦目前啟動連署，希望中央能聽到地方的聲音。

疫情 趨緩，國境在本月13日已全面開放，但重啟小三通卻遲遲沒有下文，當中不少新移民因為這條兩岸間「最近的返家路」被封，而造成許多親情遺憾，也衍生了不少問題，有人無法見到往生長輩最後一面，有人小孩無法回來團聚、就學。

李姓新住民指出，遠在中國東北的媽媽今年７月病危，自己經台灣國際機場 轉機趕回家，差了半天而未能見到其母最後一面，內心遺憾，因此還生了一場重病。

金門縣新移民關懷協會理事長崔芠綾說，她母親年紀很大，想回去多陪陪她，但小三通中斷，讓她的返家路路迢迢，希望小三通趕快恢復，讓他們早上可以回去看看家人，晚上回來照顧小孩，這是大家衷心的期盼。

老家在漳州的新移民小藝也說，以前有小三通時，可以當日來回，現在走大三通，因為還要隔離，中間要多花10幾天，且機票高達2至3萬台幣（約623至935美元），是很沈重的負擔。

楊鎮浯競選辦公室執行長石兆瑉質疑中央，國門已開，為何小三通一直不開？小三通是兩岸間親情的臍帶、人道的關懷，甚至是經濟動脈，真的非常重要。