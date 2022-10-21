從不會有戰爭到台海臨戰 陳明通擺盪為了選舉

國民黨立委江啟臣20日質詢時問，國務卿布林肯宣稱中共會加速統一台灣的時間表，台方判斷為何？陳明通（右）說，中共攻台有幾種設想，「要轉移內部壓力時，它可能會攻台。」(取材自立法院直播畫面)

國安局長陳明通曾在立法院公開表示，蔡英文 總統在任台灣就沒有戰爭，20日卻換個說法，在未及深入闡述的情況下，聲稱2023年中共 可能「以戰逼談」。立場顯然前後擺盪，令外界質疑，是否順手推舟，寧失權威，也要轉個彎試圖為2024年總統大選營造「抗中保台」的選舉氛圍鋪路。

陳明通熟悉兩岸事務，日前才公開堅定表達蔡英文在任時兩岸不會有戰爭；上周三（12日）他在立法院卻改口「料敵從寬」，說法修正為「中共不會作登島的戰役」；20日又進一步說，中共要轉移內部壓力時，「它可能攻台」，2023年中共可能「以戰逼談」。從不會戰爭，急轉到明年台海可能臨戰一線。

中共20大會議進行之際，台海情勢「相對」趨於平穩，縱使共軍 進駐台灣海峽成為台海新常態，但擾台機艦也減少。近來國務卿布林肯、美國海軍軍令部長吉爾代對中共軍力的描述，為台海情勢添柴加油，已被解讀是以激化區域情勢，為美國介入尋找立足點。

美國在區域情勢上有其經濟與政治的利益，部分或與台交集，尤其是安全的議題。但對台而言，台美安全議題合作，應輔以外交談判、軍事訓練、科技技轉，絕非是以「恐共論」要求台灣單方面無窮盡地投資軍事籌碼。

陳明通中共明年對台「以戰逼談」的描述，或許可延伸為中共以軍事手段為工具，在兩岸戰場對台施壓，外交上對美施壓，迫使台灣在孤立無援下走上談判桌，接受大陸條件與方案。但身為情治首長，在國會脫口而出「它可能攻台」等語，動輒「轉彎」攪亂民眾對兩岸局勢的視聽，除政治目的外，恐別無他想。