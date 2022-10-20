台積老董劉德音：台灣好好發展半導體 大家放心

台積電董事長劉德音呼籲，台灣半導體產業具備掌控全球經濟命脈的優勢，要好好發展。(記者潘俊宏／攝影)

全球半導體產業陷入地緣政治風暴 ，台積電 董事長劉德音昨出席台灣半導體產業協會年會時表示，美中貿易衝突，以及兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。他在會前拒絕受訪，但媒體一路追問，經過數分鐘緊迫跟隨，劉德音鬆口說：「台灣要好好發展半導體產業」、「大家放心！」

劉德音在大會結束、面對媒體再度問及是否對當前緊張情勢擔憂，還是氣定神閒說：「Don't Worry（不要擔心）」。

劉德音同時也是台灣半導體產業協會理事長，昨天卻罕見會中不接受媒體採訪，業界解讀，可能是深知此時正值美中科技大戰進一步升溫，過多發言無助解決美國強力阻擋中國發展半導體產業的後遺症。

台灣半導體產業協會（TSIA）昨天舉行年會，劉德音以協會理事長身分出席致詞。劉德音說，過去一年台灣半導體業在產業鏈中締造「晶圓代工第一、封裝測試第一、IC設計第二」的亮麗成績。根據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新台幣4兆元，預估2022年可達4.88兆元，年增19.7%。

劉德音向政府喊話，並提出當前台灣半導體產業面臨更嚴峻的挑戰。尤其中國大陸政府近年來已不間斷推動扶植當地半導體產業，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，都大力支持大陸本土業者；美國政府也通過「晶片 科技法案」，大力扶植在地研發與製造。

劉德音說，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護半導體產業優勢。

業界認為，這也是劉德音昨天說出「台灣要好好發展半導體產業」的弦外之音。

劉德音致詞時也一再強調，台灣半導體產業具備掌控全球經濟命脈的優勢，要好好發展，保住這個優勢。