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台積老董劉德音：台灣好好發展半導體 大家放心

記者簡永祥、尹慧中／台北20日電
台積電董事長劉德音呼籲，台灣半導體產業具備掌控全球經濟命脈的優勢，要好好發展。(記者潘俊宏／攝影)
台積電董事長劉德音呼籲，台灣半導體產業具備掌控全球經濟命脈的優勢，要好好發展。(記者潘俊宏／攝影)

全球半導體產業陷入地緣政治風暴台積電董事長劉德音昨出席台灣半導體產業協會年會時表示，美中貿易衝突，以及兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。他在會前拒絕受訪，但媒體一路追問，經過數分鐘緊迫跟隨，劉德音鬆口說：「台灣要好好發展半導體產業」、「大家放心！」

劉德音在大會結束、面對媒體再度問及是否對當前緊張情勢擔憂，還是氣定神閒說：「Don't Worry（不要擔心）」。

劉德音同時也是台灣半導體產業協會理事長，昨天卻罕見會中不接受媒體採訪，業界解讀，可能是深知此時正值美中科技大戰進一步升溫，過多發言無助解決美國強力阻擋中國發展半導體產業的後遺症。

台灣半導體產業協會（TSIA）昨天舉行年會，劉德音以協會理事長身分出席致詞。劉德音說，過去一年台灣半導體業在產業鏈中締造「晶圓代工第一、封裝測試第一、IC設計第二」的亮麗成績。根據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新台幣4兆元，預估2022年可達4.88兆元，年增19.7%。

劉德音向政府喊話，並提出當前台灣半導體產業面臨更嚴峻的挑戰。尤其中國大陸政府近年來已不間斷推動扶植當地半導體產業，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，都大力支持大陸本土業者；美國政府也通過「晶片科技法案」，大力扶植在地研發與製造。

劉德音說，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護半導體產業優勢。

業界認為，這也是劉德音昨天說出「台灣要好好發展半導體產業」的弦外之音。

劉德音致詞時也一再強調，台灣半導體產業具備掌控全球經濟命脈的優勢，要好好發展，保住這個優勢。

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