習近平稱不放棄武統 府：堅定拒絕一國兩制

蔡英文總統在國慶講話表示，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。圖為蔡英文16日出席「中華民國風濕病醫學會40周年會員大會暨學術研討會」。（圖：總統府提供）

中共20大 昨天開幕，中共總書記習近平在開幕式發表政治報告時提到爭取和平統一，「但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」總統府表示，中華民國 是主權獨立國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，「我們堅定拒絕一國兩制」。

對於中共20大召開，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；蔡總統在今年國慶講話時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵重申，台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識；也誠如蔡總統所強調的，「在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。」

大陸委員會昨發表聲明，正告中共當局放棄強加的政治框架及武力脅迫侵犯作為，以理性平等及相互尊重的態度，和平務實處理分歧。

陸委會強調，中共面對國際情勢劇烈變動及內部社會經濟挑戰之際，其對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利。

民進黨也發聲明，強調中共不應一再以使用武力威脅台灣人民，並呼籲中共認清事實。民進黨指出，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。