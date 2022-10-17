我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

習近平稱不放棄武統 府：堅定拒絕一國兩制

記者丘采薇、林銘翰、賴錦宏／台北17日電
蔡英文總統在國慶講話表示，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。圖為蔡英文16日出席「中華民國風濕病醫學會40周年會員大會暨學術研討會」。（圖：總統府提供）
蔡英文總統在國慶講話表示，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。圖為蔡英文16日出席「中華民國風濕病醫學會40周年會員大會暨學術研討會」。（圖：總統府提供）

中共20大昨天開幕，中共總書記習近平在開幕式發表政治報告時提到爭取和平統一，「但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」總統府表示，中華民國是主權獨立國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，「我們堅定拒絕一國兩制」。

對於中共20大召開，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；蔡總統在今年國慶講話時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵重申，台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識；也誠如蔡總統所強調的，「在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。」

大陸委員會昨發表聲明，正告中共當局放棄強加的政治框架及武力脅迫侵犯作為，以理性平等及相互尊重的態度，和平務實處理分歧。

陸委會強調，中共面對國際情勢劇烈變動及內部社會經濟挑戰之際，其對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利。

民進黨也發聲明，強調中共不應一再以使用武力威脅台灣人民，並呼籲中共認清事實。民進黨指出，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

中共 中華民國 20大

上一則

親綠民調 盧秀燕贏蔡其昌44百分點

延伸閱讀

外媒看中共20大 BBC：中國經濟不確定性是數十年最高

外媒看中共20大 BBC：中國經濟不確定性是數十年最高
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻
習近平政治報告 不講改革 回歸政治

習近平政治報告 不講改革 回歸政治
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
久違的瓊瑤露面。（記者楊起鳳／攝影）

84歲瓊瑤露面為「瓊瑤故事館」舉行揭幕 3個字透露近況

2022-10-12 04:30
中研院前院長李遠哲（左）曾經為蔡英文總統助選。 （本報資料照片）

李遠哲：民進黨執政腐化快 令人遺憾

2022-10-13 02:29

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻