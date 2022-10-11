新聞評論／馬斯克「特區」囈語 反映美現實主義聲音

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克一句話，就讓平時勢如水火的兩岸及藍綠政治人物口徑一致。（路透）

很少有人能像特斯拉執行長馬斯克 一樣，一句話就讓平時勢如水火的兩岸及藍綠政治人物口徑一致。他接受「金融時報」專訪，認為台海衝突無法避免，屆時全球經濟將損失三成，因此他提議把台灣變成中國的「特別行政區」。前總統馬英九和高雄市長陳其邁都說，這是「一國兩制」，無法接受。對岸外交部則一開始稱，這是「中國內政問題」，要他別「妄議」台灣問題，後來才改口贊同。

馬斯克這席話，顯然是「在商言商」，對國際政局無太多考量。他認為，台海一旦衝突，特斯拉、蘋果都會被捲入，所以才會提出「比香港寬鬆」的「特別行政區」的天馬行空之議。馬斯克最近對國際政治頻發囈語，日前他主張烏克蘭向俄羅斯割地求和，才惹惱烏克蘭；如今再發高論又惹惱兩岸，有綠委已揚言要抵制特斯拉。

台灣朝野當然要嚴正駁斥馬斯克的謬論，因為其說法完全抹殺中華民國的國格與主權。台灣內部可以為「中華民國國慶日」或「台灣國慶日」之名實爭執不休，但對外堅持國家主權並無二致，這才是真正的「台灣共識」。而北京最初在意的，不是馬斯克的提議本身，而是其「妄議」踩到了「外國勢力干涉中國統一」的中共民族主義紅線。北京認為，兩岸當前的爭議就在台灣「倚外謀獨」，馬斯克的提議雖「不謀獨」，也違反了兩岸問題兩岸自己解決的前提。

必須注意的是，馬斯克這席話，其實代表了美國現實主義的聲音。在保全美國利益的前提下，衝突中的「弱者」隨時可以被犠牲，只要不傷及美國大企業利益即可。簡言之，在台海衝突風險中，美國在意的不是什麼「民主共同價值」或「台灣人民意願」，他們關心的是美國與世界的經濟，和跨國企業對台灣高階晶片 的依賴。在裴洛西訪台、中共軍演鎖台後，許多外資開始務實考量台海危機的應變計畫，對晶片供應斷鏈等情境未雨綢繆。

台積電 董事長劉德音稍早即警告，台積電若遭武力奪取，生產停擺，將使高階晶片無法獲取，世界秩序也將大亂。美國為防範晶片危機，索性祭出重手，限制企業將特定先進晶片與製造設備出售給中國。此一限制，當然是著眼於台積電為首的尖端晶片相關產業，傳出在最壞情況下，會協助「撤離」台灣的高技能工程師，乃至「摧毀」台積電設備。

美國一再要求台積電赴美設廠，主要就是要強化美國對晶片供應的掌握，並延宕中共的產業發展，以保持美國領先地位。亦即，蔡政府一再強調台積電是台灣的「矽盾」、「護國神山」，但美國的算盤，則是要把「矽盾」搬到美國才更保險；至於台灣人民的生活與福祉，對美國並沒有那麼重要。

紐約時報近日報導，美國有意將台灣變成「巨大軍火庫」、讓台灣變「刺猬之島」，其背後邏輯即在於此。一旦台海開戰，美國或許會馳援，但要看其他國家是否願意合作；而其前提，是台灣人要自己打這場戰爭，美國要搶救的是與其利益攸關的工程師，美國絕不會身先士卒的挺台衛台。

說穿了，兩岸一旦開啟戰端，台灣只能靠自己，什麼民主同盟都靠不住。太天真的話，台灣何時會被馬斯克之流的美商或政客給出賣，誰也不知道。說要延長兵役，年輕世代和全民都準備好打仗了嗎？一到選舉，民進黨就拿「抗中保台」來賺選票，但光靠義和團精神保護得了台灣主權嗎？若連維護「護國神山」台積電都有困難，蔡政府請捫心自問：我們真做好「保土衛國」的準備了嗎？