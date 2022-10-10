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台貿協組國家隊 攻美國3大車廠

特派記者邱馨儀／華盛頓10日電
台灣外貿協會董事長黃志芳日前帶領台灣電動車拓訪團前往底特律拜訪美國三大車廠，希望結合台灣在資通訊科技優勢與美國汽車產業合作，促成台美在電動車產業合作。圖為黃志芳參訪巴爾的摩內港。（中央社）
台灣外貿協會董事長黃志芳日前帶領台灣電動車拓訪團前往底特律拜訪美國三大車廠，希望結合台灣在資通訊科技優勢與美國汽車產業合作，促成台美在電動車產業合作。圖為黃志芳參訪巴爾的摩內港。（中央社）

台美電動車合作報捷，將組「國際聯盟」搶市。貿協董事長黃志芳率台廠赴美，洽談供應鏈合作傳出捷報，以鴻海、和碩為首的台灣科技大廠與車用零組件廠，直接面對通用（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）溝通技術、開發與採購，台美將擴大電動車合作。

貿協近日率台灣電動車「國家隊」來美，參訪美國三大車廠與全球第七大一階汽車零組件廠，成員包括鴻海、和碩、光寶、群創等15家科技還有若干國內大型車用集團，台美電動車聯盟初步成型。

貿協於美東時間12日（周三）將在華盛頓舉辦「美國台灣形象展」，前此，由貿協董事長黃志芳率團先來美國中西部，進行為期四天的美國汽車產業聚落訪問，參訪地區包括舊金山、底特律等地大廠。

據悉，此次台廠來美與美系三大車廠洽談合作，是「首度突破層級」越過一階供應商，直接與三大車廠高階主管與技術、研發與採購部門面對面小組溝通，因此具備指標意義。

黃志芳指出，此次台美車用供應鏈洽接時，台廠供應鏈的汽車電子、汽車半導體、自動駕駛、智慧座艙、顯示器等許多科技，都讓美系大車廠印象深刻。尤其，如鴻海、和碩等台系大廠都是蘋果公司（Apple）的重要合作夥伴，更讓美系大車廠肯定。

值得注意的是，以往零組件業者要打進車廠供應鏈動輒要五年以上才能獲得認可進一步出貨，但由於電動車市場發展超預期，美系三大廠為了加快在電動車領域的全球布局時程，加上台灣電動車、自駕與資通訊技術成熟，因此美系大廠有意與台廠直接敲定合作框架，迎接即將引爆的電動車超大市場。

其中，通用汽車預計2030年以前，目標將電動車銷量提升到集團銷售的五成以上。在時程考量下，這些大型傳統車廠已無法等待一階供應商整合，而是由車廠直接對應相關業者加速進行。貿協率台灣電動車產業國家隊出發，不僅提高效率，更具競爭力，對車廠形成更高的吸引力。

電動車 汽車 供應鏈

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