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美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

編譯潘勛／綜合9日電
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」(60 Minutes)9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪，不少受訪人認為中國攻打台灣不是會不會的問題，而是時間問題，另中國每天網攻台灣2000萬次；但台灣民眾看法不一，民眾認為中國不會很快出兵台灣的最大理由，在台灣有「護國神山」台積電，對全球影響太大。

但「60分鐘」節目特派員史塔爾(Lesley Stahl)發現，很多台灣人認為中國恐嚇的武統沒那麼急迫，環台軍演沒什麼大不了；民調結果指出，大多數受訪者認為兩岸不會那麼快開戰。

台灣民眾的思路在台灣的製造業；台灣科技很強，尤其是半導體業，事實上全球超薄晶片唯有台灣能生產，幾乎清一色由台積電製造；中國跟世上其他地方一樣，都要靠這些晶片，生產諸如iPhone、先進電腦、汽車組件等產品。

台積電創辦人張忠謀解釋何以台灣民眾認為晶片能保護台灣、不受中國國家主席習近平動武攻打；他說，「可能因為敝公司供應太多晶片給世界，或許有人會克制、不動武；假如習近平的要務在經濟福祉，我想中共會節制，不攻打台灣。」

張：若爆戰爭 台積被毀

史塔爾問說，假如中國的要務是占領台灣，把台積電隨著「一個中國」國營化，那該怎麼辦？張忠謀回答說，若發生戰爭，台積電會被摧毀，一切都難逃被毀劫數。

民進黨籍立委王定宇看法跟張忠謀相同；他指出，中國裡有人主張，出兵台灣拿下台積電，然後國營化，屆時中國就成為超強，只要不給晶片，美、日、歐洲都得聽話，但這種想法太幼稚；別說晶片大廠，就算醬油廠，都要有配方、人力資本、生產竅門。

王定宇表示，中國硬要武統，他唯有一死，像他一樣的很多人都無法存活。

中華民國前國防部軍政副部長李喜明上將指出，中國攻台是時間問題；眾院議長裴洛西8月訪台，中國的回應是舉行史上最大環台軍演，派出百多架戰機、發射多枚彈道飛彈掠經台灣上空，還派戰艦包圍台灣，用意是想釋出明確、響亮的訊息：中國隨時可以讓台灣窒息。

張忠謀（右）接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」專訪。（截圖自「60分鐘」）
張忠謀（右）接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」專訪。（截圖自「60分鐘」）

台積電 晶片 習近平

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