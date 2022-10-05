對流氓奉茶說 柯文哲反嗆：叫小英把台商全叫回來

台北市長柯文哲（中）怒嗆蔡英文總統「把百萬台商叫回來、不要資匪」。(記者林俊良／攝影)

民進黨 台北市長參選人陳時中 日前接受本報系聯合報專訪，批評台北市長柯文哲 在共機擾台之際仍執意舉辦上海－台北雙城論壇是「對流氓奉茶」；首都市長態度關係到國家安全，但柯文哲的無為害了國家。柯文哲昨天氣得主動回應：「叫小英把ECFA停掉、把100萬台商全部叫回來，不要43%的外銷到中國大陸，這個是資匪。」

台北市長選舉藍綠白三腳督逐漸白熱化，多份民調顯示陳時中在媒體人周玉蔻事件後，支持度受到影響，他受訪提及在共機擾台情況仍舉辦雙城論壇，是市長沒有敏感度，發出台北市對台灣安全不在乎的訊息。

陳時中說，「抗中保台」不見得是選舉主軸，但要提醒首都市長對保護台灣的責任；市長態度會關係到國家安全，雖然看起來沒什麼，但一個態度、一句話，對於民主自由的堅持和保護一定要不斷表達，「擔任首都市長要表現出很在乎的態度」，讓世界知道台灣很在乎自由民主的生活方式。

柯文哲昨天出席記者會，儘管原本沒有安排記者採訪，但看到媒體後，仍忍不住怒嗆民進黨。他邊走邊說：「叫小英把ECFA停掉，叫小英把100萬的台商全部叫回來…」。

對於陳時中打出「抗中保台」牌，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，鄰居這麼凶、在隔壁，不用每天丟他石頭，「無為的不是北市府，飛機越中線、飛彈打過來，中央政府完全不在乎，直到日本通知台方才知道飛越了北市上空，中央才是最不在乎的。」陳時中可以先說，若飛彈打過來會不會有所作為。

陳時中回應，他並沒說要向對岸丟石頭，而是不應讓國際友人誤判形勢，否則將對台灣安全造成影響。共機繞台威脅，北市議會也對辦雙城論壇有不同意見，但北市府仍堅持要辦，國際友人會怎麼看？是台灣不在乎中共的威脅，或者說大家認為武力威脅是應當的？

國民黨台北市長參選人蔣萬安接受廣播節目「千秋萬世」專訪，談到副總統賴清德替民進黨台中市長參選人蔡其昌站台助講時說蔡和烏克蘭總統澤倫斯基有相似之處，「我聽了覺得很牽強，也覺得好像民進黨沒招，開始營造抗中保台氛圍，開始要操作意識形態。」