王毅重申2758決議 封堵一中一台 陸委會抗議：從未涉及

中國大陸外長王毅在聯合國大會演說談對台主權，台灣外交部譴責蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議。（路透）

中國大陸國務委員兼外長王毅 24日在聯合國 大會演講時指出，51年前聯大通過的第2758號決議，解決了包括台灣在內「全中國」在聯合國及國際機構中的代表權問題，封堵了兩個中國或一中一台的空間，他表示只有實現完全統一，台海才能持久和平。

陸委會隨後強烈抗議，強調2758號決議從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權問題；兩岸互不隸屬是客觀現狀，絕不接受中國大陸單方設定政治前提及兩岸終局。

新華社報導，王毅在題為「為和平發展盡力 為團結進步擔當」的演講中稱，「台灣自古以來就是中國領土。中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。一個中國原則業已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

王毅表示，51年前，正是在該大廳裡，聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人 民共和國在聯合國的合法席位，將台灣當局代表從其非法占據的席位上驅逐出去，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，也徹底封堵了任何人、任何國家企圖製造兩個中國或一中一台的任何空間。

陸委會回批北京，在台海製造事端、大舉軍事脅迫台灣人民及區域安全，宣稱阻擋其統一必將被歷史車輪碾碎等公然恫嚇國際等說法，是根本性違背事實的國際欺騙者與霸凌者，民主國家應認清並團結對抗威權干預的挑戰。

陸委會指出，台灣在歷史事實、國際法及現實上，從未屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀現狀。「聯大2758號決議從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更未處理台灣與中華人民共和國的關係」。台灣絕不接受中國大陸單方設定的政治前提及兩岸終局。

台灣外交部表示，中國持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，將並未獲得國際共識的所謂「一中原則」與其作荒謬連結，長期施展不當影響力施壓聯合國體系，無所不用其極排除台灣及所有台灣人民的參與，阻撓台灣貢獻國際社會的機會。