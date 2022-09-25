我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

新聞評論／乞美保護 加速台海走向戰爭

聯合報社論
美國總統拜登日前明確表態將派兵協助台灣阻擋入侵。（路透）
美國總統拜登日前明確表態將派兵協助台灣阻擋入侵。（路透）

美國總統拜登四度表示，若中國大陸侵犯台灣，美軍將捍衛台灣。白宮循例「收回拜登談話」，但回收程度一次比一次弱。外界仍有不同解讀，但多不再認為拜登失言；台灣駐美代表蕭美琴更強調，「我們聽到拜登總統的心裡話」，搶先坐實拜登談話。當然，如果發生拜登所說中共「前所未有的攻擊」，台灣的確需要美軍協助；但蔡政府聽到拜登的心裡話，更要聽到台灣人民的心裡話。

當蔡政府把「台美關係堅若磐石」喊得越大聲，通常就是兩岸關係越緊張的時候，蔡政府越需要抓住美國來穩定台灣民心。很不幸，現在台灣民眾正深刻感受到兩岸關係全面惡化的趨勢，越來多人認為兩岸開戰的可能性持續升高，絕大多數民眾都渴望維持兩岸溝通管道。而且，毋庸置疑，當台灣距離和平的希望越遙遠，人們就對蔡英文總統的表現越失望。

在台灣社會危疑的氛圍中，蔡政府需要美國政治人物發聲相挺，才能誇示在野，驕示民眾，哪怕砸錢遊說也好，或口惠實不至也罷，甚至短多長空亦無妨，重點是要穩住政權。但美國政壇第三大咖眾議院議長裴洛西來訪，多數民眾卻認為弊多於利；拜登幾度明言保衛台灣，台灣民眾或許還有些半信半疑，但多數人知道，「外國勢力介入」將是影響兩岸關係轉趨緊張的重要因素。

這些都是台灣民眾真切的心理表現，並且充分反映在聯合報最新「兩岸關係年度大調查」的結果上。民眾對於兩岸情勢緊張與美中台互動失衡，表達了憂慮；對於蔡政府無法妥善處理兩岸關係，也表達了不滿；對於兩岸交流、溝通與和平發展，則表達了高度的期望。在兩岸的外交競爭、軍事衝突、政治對立全面升高，台海戰爭已非不可想像之際，這項民調清楚說出了台灣人民的心裡話。

危險的是，蔡英文可能正在帶著台灣走向一個矛盾加乘的惡性循環：兩岸緊張，蔡政府溝通無門，又要賣芒果乾，就只能仰乞美國保護；但美國介入，又將升高兩岸形勢，加速把台灣推向戰爭邊緣。而其間任何一方誤導誤判、擦槍走火，或踰越紅線，都將在台海引爆不可逆的戰火。

例如拜登說保台，沒人懷疑他的心裡話，但白宮反覆收回拜登談話，力阻戰略模糊滑向戰略清晰；而拜登聯大演說罕見提及台海局勢，又重申一中政策，反對片面改變現狀。如此，總統時而清晰、時而模糊，或總統清晰、政府模糊，到底是另一種雙簧策略的戰略模糊，或根本是戰略混亂，也引起質疑。此外，大陸犯台或將促使美軍出兵，但美軍要能協防台灣，美台之間必須先有充分的軍事部署、整合和演練，而這又構成「外國勢力介入」，也可能提前引發衝突。

因此，蔡政府的問題在於，不思和平止戰，只求外力嚇阻；無能開啟兩岸溝通大門，只想「靠勢」美國爸爸。其實，維持台海和平，台灣必須建立強大的國防，也要爭取美日歐等國際支持，但這些都不是操弄反中尋釁的特許證，也不為倚美謀獨開綠燈，更不能取代兩岸交流與溝通的功能。蔡政府本末倒置， 反而可能製造更多兩岸緊張，進一步加深台海危機。

國際關注台海情勢，台灣民眾雖然擔心，但認為目前尚不致開戰，因為人們仍然樂於增進兩岸社會交流，不願兩岸經貿中斷，希望維持兩岸溝通管道，並對大陸民眾抱持友善態度，這是兩岸最重要的緩衝，也是台海和平的機會之窗。蔡英文喜聞拜登保台的心裡話，更不能充耳不聞台灣人民呼喚和平的心裡話。

拜登 蔡英文 白宮

上一則

吹噓高端將獲世界認可 陳時中挨轟詐騙

下一則

戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

延伸閱讀

俄羅斯外長聯大演說 批美國在台灣周邊「玩火」

俄羅斯外長聯大演說 批美國在台灣周邊「玩火」
駐紐約台北經文處長李光章受福斯專訪：永不放棄自由

駐紐約台北經文處長李光章受福斯專訪：永不放棄自由
英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了

英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了
歐盟聯大發言：支持台海穩定 不會無視北京侵犯人權

歐盟聯大發言：支持台海穩定 不會無視北京侵犯人權

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

圖輯／918台東大震 攝影記者現場直擊

2022-09-18 10:27
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條