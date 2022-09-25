新聞評論／乞美保護 加速台海走向戰爭

美國總統拜登日前明確表態將派兵協助台灣阻擋入侵。（路透）

美國總統拜登 四度表示，若中國大陸侵犯台灣，美軍將捍衛台灣。白宮 循例「收回拜登談話」，但回收程度一次比一次弱。外界仍有不同解讀，但多不再認為拜登失言；台灣駐美代表蕭美琴更強調，「我們聽到拜登總統的心裡話」，搶先坐實拜登談話。當然，如果發生拜登所說中共「前所未有的攻擊」，台灣的確需要美軍協助；但蔡政府聽到拜登的心裡話，更要聽到台灣人民的心裡話。

當蔡政府把「台美關係堅若磐石」喊得越大聲，通常就是兩岸關係越緊張的時候，蔡政府越需要抓住美國來穩定台灣民心。很不幸，現在台灣民眾正深刻感受到兩岸關係全面惡化的趨勢，越來多人認為兩岸開戰的可能性持續升高，絕大多數民眾都渴望維持兩岸溝通管道。而且，毋庸置疑，當台灣距離和平的希望越遙遠，人們就對蔡英文 總統的表現越失望。

在台灣社會危疑的氛圍中，蔡政府需要美國政治人物發聲相挺，才能誇示在野，驕示民眾，哪怕砸錢遊說也好，或口惠實不至也罷，甚至短多長空亦無妨，重點是要穩住政權。但美國政壇第三大咖眾議院議長裴洛西來訪，多數民眾卻認為弊多於利；拜登幾度明言保衛台灣，台灣民眾或許還有些半信半疑，但多數人知道，「外國勢力介入」將是影響兩岸關係轉趨緊張的重要因素。

這些都是台灣民眾真切的心理表現，並且充分反映在聯合報最新「兩岸關係年度大調查」的結果上。民眾對於兩岸情勢緊張與美中台互動失衡，表達了憂慮；對於蔡政府無法妥善處理兩岸關係，也表達了不滿；對於兩岸交流、溝通與和平發展，則表達了高度的期望。在兩岸的外交競爭、軍事衝突、政治對立全面升高，台海戰爭已非不可想像之際，這項民調清楚說出了台灣人民的心裡話。

危險的是，蔡英文可能正在帶著台灣走向一個矛盾加乘的惡性循環：兩岸緊張，蔡政府溝通無門，又要賣芒果乾，就只能仰乞美國保護；但美國介入，又將升高兩岸形勢，加速把台灣推向戰爭邊緣。而其間任何一方誤導誤判、擦槍走火，或踰越紅線，都將在台海引爆不可逆的戰火。

例如拜登說保台，沒人懷疑他的心裡話，但白宮反覆收回拜登談話，力阻戰略模糊滑向戰略清晰；而拜登聯大演說罕見提及台海局勢，又重申一中政策，反對片面改變現狀。如此，總統時而清晰、時而模糊，或總統清晰、政府模糊，到底是另一種雙簧策略的戰略模糊，或根本是戰略混亂，也引起質疑。此外，大陸犯台或將促使美軍出兵，但美軍要能協防台灣，美台之間必須先有充分的軍事部署、整合和演練，而這又構成「外國勢力介入」，也可能提前引發衝突。

因此，蔡政府的問題在於，不思和平止戰，只求外力嚇阻；無能開啟兩岸溝通大門，只想「靠勢」美國爸爸。其實，維持台海和平，台灣必須建立強大的國防，也要爭取美日歐等國際支持，但這些都不是操弄反中尋釁的特許證，也不為倚美謀獨開綠燈，更不能取代兩岸交流與溝通的功能。蔡政府本末倒置， 反而可能製造更多兩岸緊張，進一步加深台海危機。

國際關注台海情勢，台灣民眾雖然擔心，但認為目前尚不致開戰，因為人們仍然樂於增進兩岸社會交流，不願兩岸經貿中斷，希望維持兩岸溝通管道，並對大陸民眾抱持友善態度，這是兩岸最重要的緩衝，也是台海和平的機會之窗。蔡英文喜聞拜登保台的心裡話，更不能充耳不聞台灣人民呼喚和平的心裡話。