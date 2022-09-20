台人不滿對陸政策 學者：蔡英文應反省

台灣文化大學社科院院長趙建民解讀民調 結果，認為蔡政府大陸政策，百姓明顯不滿意，關鍵在蔡總統和相關官員總是在處理主權與政治問題，高舉抗中保台大旗，但民眾重視的並非如此。北京 聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，當前兩岸民間交流達到一定程度，老百姓都想過好日子，自然不希望彼此衝突。

趙建民指出，民眾對大陸政府的印象一直不佳，對大陸人民則維持好印象，對照幾年來的數據，老百姓到大陸發展的意願是在蔡英文執政期間達到高峰，非常弔詭。趙建民說，蔡政府應思考，為何其兩岸政策反使民眾更想到大陸發展？即便在軍演環伺、大陸對台灣緊迫盯人的情況下也是如此，蔡政府必須深切反省。

至於民調顯示，絕大多數民眾認為政府必須建立兩岸的溝通管道，就連民進黨 支持者亦然，趙建民指出，這代表老百姓是務實的。政治大學外交系副教授黃奎博則表示，雖然民進黨支持者也希望兩岸有溝通，但他們可能會將無法溝通的癥結，歸因於大陸設下太多限制。

大陸涉台學者包承柯表示，兩岸民間交流是促進雙方彼此了解的重要管道。他認為兩岸民眾在本質上，並不存在對抗性的因素。