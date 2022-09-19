新聞社論／美修法促台安全 反置人民於險境？

美國參議院 外委會修正通過《台灣政策法》草案，將送交院會辯論表決。此法對美中台關係的衝擊，毋庸待言，未來參眾兩院是否通過，拜登 總統是否會簽署生效，都還有變數，但是國會搶得外交主動權，不會是第一次，而類似的法案，究竟是促進台灣的安全，還是挑釁台海的穩定，都有待進一步釐清。

對於此法，北京與白宮難得站在同一陣線：中國大陸事先一再警告，法案生效對台海的影響將比裴洛西訪台更嚴重；美國行政部門也有保留，甚至明顯反對。所幸外委會審議時，將三項敏感條文做了相當修正，包括刪除美國在台協會處長比照駐外大使，由總統提名、需參院 同意的條款；將台灣代表處正名條款，修正為「建議」由美國行政部門與台灣先協商；並把台灣當作「非北約主要盟友」，修正為「比照非北約主要盟友」。

這個會期開會時間剩不到50天，11月又有期中選舉，更有國防授權法與聯邦總預算法須優先通過，台灣政策法能否排上全院辯論都不確定。即使參議院全院通過，也需眾議院通過；若行政部門不同意，總統還能行使否決權，那麼兩院還得投票推翻總統的否決。

友台法案胎死腹中，不是沒有先例。1999年「台灣安全加強法案」就因柯林頓政府反對，最後未過。但如果國會受到外在刺激，也可能優先審理，取得超過三分之二的多數，即使拜登也不敢攖其鋒，台灣政策法不是沒有通過的可能。

就算這個會期沒過，只要大陸持續準備武力犯台、美中對抗升高，以後類似的友台法案還是會陸續提出，因為背後的兩個因素會持續發酵。其一是，美國國會對外交政策，尤其是對兩岸政策的影響正在加強，尤其是近年來美國國會對華政策出現了空前一致的強硬，對台灣支持也空前增強，國會不斷突破行政當局的限制，加強與台灣關係。

此外，由於當前美國國內的政治兩極化，拜登政府在對內關鍵議題上有求於國會，使得國會在干預外交安全事務方面獲得更大權力。但國會的決策方式與行政部門有很大不同，這對於處理十分敏感和危險的台灣問題，不是什麼好消息。

其二是此法案對大陸能夠達到嚇阻效果，還是更挑釁台海隱定？整個法案最重要的精神是嚇阻中國大陸對台動武，除對台灣提供嚇阻武器，還在軍備移轉上比照「非北約主要盟友」，並且未來四年提供台灣45億美元的無償軍事援助，另加碼第五年提供20億美元，這已等同美國對以色列的軍援。除了軍事嚇阻，還有經濟嚇阻。路透引用知情人士指，除已知對俄羅斯的制裁外，拜登政府還在研究更強的綜合制裁方案，好讓中共侵台前三思。

然而，最值得注意的是，參院外委會表決時投下反對票或表現兩難的友台議員看法。馬基認為台灣政策法案推翻美國的「戰略模糊」、破壞美國的「一中政策」，並可能帶來區域不穩定；墨菲也反對把「戰略模糊」改為「戰略清晰」，他認為任何政策必須能夠提升台灣安全、降低兩岸軍事衝突。至於羅姆尼雖然投贊成票，但承認他是很兩難的，他認為想要盡快幫助台灣增加防衛力量，反而會適得其反，因為這會刺激中國加快準備進犯台灣。

在台灣一片喜迎熱盼中，更應重視這三位一向挺台的參議員意見。他們其實道出了這個法案的問題：既希望促進台灣安全，但是卻有可能引發不預見的後果，反而置台灣人民於日益增加的危險當中，福禍相倚、吉凶同域。