陸艦輪班「幾乎長駐」 盤據蘇澳軍港外海

日本統合幕僚監部7月28日曾披露，解放軍舷號615的056A型飛彈護衛艦「孝感艦」，當月22日即航抵台灣東部海域潛伏，一直到27日國軍漢光演習實兵東部操演科目結束後，才循東海航道返回。（取材自日本統合幕僚監部）

中國大陸解放軍 透過海、空機艦試圖改變台海現況，根據日方情資，一艘解放軍先進飛彈驅逐艦，目前「固定」長期盤據在蘇澳軍港外海緊貼台灣鄰接區的海域，藉由艦艇交接班的方式「幾乎長駐」，對台進行抵近壓迫，試圖製造台海新的常態，已構成不同於軍機擾台的新型軍事壓力。

國軍因應情勢，除要求東北部沿岸軍事單位無線電偵與通訊保持靜默，避免遭共艦ESM被動電子偵測系統截收外，同時派艦應對，掌握共艦位置，電傳座標給花蓮岸置反艦飛彈陣地，隨時更新目標情資。

台海軍司令部未否認此訊息，但僅表示有關台海周邊共艦動態，海軍均能有效掌握及應處；有關兵力部署及運用，不予評論。

關於解放軍機艦在台海周邊動態，政府政策始終只揭露部分篩選過的資訊，以防民心受到影響，對解放軍艦艇在蘇澳或花蓮等台灣東部外海長時間停留，政府顯然認為不宜公開。但資訊再次為日方披露，形同解放軍飛彈飛經台北上空為日本 防衛省公布事件重演。

根據日方最新情資顯示，解放軍自8月下旬起，固定派遣三至四艘艦艇盤踞日本西南列嶼突出第一島鏈的水域，軍方稱之為「第一島鏈艦」，其中最南端的部署，是由一艘054A飛彈巡防艦或052D飛彈驅逐艦，長期滯留於台灣東部、蘇澳軍港外海，以「站衛兵」換班形式，派遣艦艇持續緊貼台灣鄰接區水域，移動襲擾。

軍方人士分析，這片水域是台方戰時艦艇的疏散海域，共艦長時滯留，主要是抵近壓迫，試圖形成政治和心理威脅，屬非戰爭軍事衝突狀態的灰色地帶手段，也是新常態的得寸進尺階段。知情人士研判，共軍 未來仍可能再進一步對台採取其他騷擾動作，如自艦上派出有人、無人飛行器或小艇突入鄰接區，或進一步突入台灣領海、領空。

軍方人士進一步說，過去共軍無法自東部近距監偵台方陸上活動，但這艘「滯留」東部外海的共艦上電子偵蒐設備，將可抵近台灣東部進行情報蒐集，只要開啟ESM，就能在不發射電磁波下，迅速掃描台灣岸海軍事目標進行定位及識別，甚至偵測海上電波盲區；台方合理推測，共軍未來可能派出電子情報船接手盤據。

目前共機每日侵入中線以東和西南空域，只能滯留極短時間即必須返航，但共艦在海峽中線以東和台灣東部海域可以長時間停留，已對台構成完全不同於共機的新型軍事壓力。