美眾議員預估：台灣政策法 今年難通過

美國聯邦眾議員薛曼 （Brad Sherman）17日表示，對於參議院外交委員會剛剛審查完竣的「台灣政策法案」，他認為需要更強勁的文字支持，但他也說，今年內要完成立法有困難，會盡量努力，若今年沒做完就明年繼續。

由參院 外委會主席梅南德茲和參議員葛理漢領銜提案的台灣政策法案，在歷經兩度延審後，14日以17票贊成、5票反對，表決通過；以立法程序而言，台灣政策法案要獲得參眾兩院共同支持，並不被美國總統拜登 否決，才能成為美國法律。

美國11月8日期中選舉，國會明年1月初換屆，若來不及完成，則屆期不連續需重走立法流程；參眾兩院的法案投票日分別是12月21日和15日。

眾議院至今沒有議員提出台灣政策法案的對案，等於尚未啟動立法流程，議員們可以直接採用參院版本審查，但最終兩院通過版本必須一致，才能送交白宮給總統拜登簽署。

薛曼17日表示，他和眾議院外交委員會亞太小組首席議員夏波均積極投入這部法案的推動過程，等參議院版本送來後，他們會加入更強勁的文字。

問到立法時程，薛曼說，要在年底前完成所有事情是困難的，若想要讓事情推進得更快一些，可以在國防授權法案中提出納入台灣政策法內容的修正案，或推動獨立提案，他們會盡力去做，若今年沒做完，就明年繼續。

在美國國會有各式各樣的「連線」，夏波說，「台灣連線」已是國會最大團體，民主與共和兩黨可能針對各種議題有著天南地北的立場，但談到台灣總是能讓兩黨團結一致。