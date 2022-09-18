新聞評論／台捲地緣政治 和美把習近平推向普亭

中國大陸國家主席習近平(右)與俄羅斯總統普亭在上合峰會會面。(Getty Images)

當台灣聚焦美國參院外交委員會通過的台灣政策法案時，正在烏茲別克撒馬爾罕登場的「上海合作組織」峰會，也值得關注。台灣政策法案的內容，受到了美中台三方的共同關切；而中國大陸國家主席習近平 與俄羅斯 總統普亭 在上合峰會的場邊會面，顯然更吸引了西方國家的關心。台灣應該留意的是，雖然這是兩個獨立事件，但習普峰會多少受到台美關係進展的牽引和刺激。

相對於台美關係的進展，習普峰會釋出的政治訊號，充分說明台灣已經越來越捲入地緣政治的激烈競爭中。過去歷次習普會，雖然也都不忘重申一個中國原則，卻有點像會議固定程序般的例行文章，但這次在距離台北遙遠的撒馬爾罕，習普面向美國針對性地大談台海議題，顯然有著不同的意義。

西方國家普遍認為，這次習普會，由於俄羅斯在經濟上遭受美歐嚴厲制裁，在俄烏戰場上則未見進展，甚至烏克蘭反攻頗有斬獲，因此普亭更需要習近平。但習近平也需要普亭、需要上合組織：以美國為首，從五眼聯盟、四方安全對話（QUAD）、三邊安全協議（AUKUS），到印太經濟架構，無一不是針對中國而來；尤其俄烏戰爭後，美歐各國把俄烏情勢投射在台海，紛紛揚言加強對中國的嚇阻。而美國想藉烏克蘭拖垮俄羅斯，也讓習近平對美國的兩岸意圖有更多警惕。

在大國博弈和類新冷戰的框架下，台灣議題越來越國際化，蔡政府更主動把台灣鑲嵌入地緣政治競爭中；台灣有了更多機會，也面對更多危機，禍福尚難逆料，但台灣已經越來越失去主體性。就像美國的台灣政策法案提供無償軍援，但台灣的建軍方向與國防自主將全部繳械。美中護欄已經岌岌可危，但美國和台灣還在努力把習近平推向普亭。