學者：台灣政策法案誘兩岸兵戎相見 美坐收漁翁之利

國安會前秘書長蘇起認為，如果台灣政策法案真照原案通過並最終簽署實施，恐怕會引爆戰爭。（本報資料照片）

美國參議院外交委員會通過台灣政策法案，部分與台灣主權象徵相關的條文被淡化處理，但如此就能讓台海局勢不致惡化嗎？政治大學國關中心研究員湯紹成認為，這個法案已導致近乎「戰爭邊緣」的態勢，將會加速中國大陸國家主席習近平 解決台灣問題的步伐。國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起認為，如果法案真照原案通過並最終簽署實施，恐怕會引爆戰爭。

中國文化大學社科院院長趙建民表示，由於美國總統拜登 對美中關係及兩岸關係的脆弱性有更深的認知，因此他可能會試圖採取措施平息北京 的怒火，而這些措施未必有利於台灣。他認為，該法案並不能解讀為台美關係改善，而應被認知為「台灣已成中美霸權爭奪下的戰爭代理人」。

他認為，台灣必須認清，台灣政策法並非對台灣友善；美國是在試圖以最能奏效的台灣牌對付中國，而中國正處於中華民族偉大復興的歷史階段，這時候習近平不可能對美國示弱。

湯紹成表示，台灣政策法的目的仍是試圖誘使兩岸陷入兵戎相見，讓美國得以坐收漁翁之利；習近平對此也看得十分清楚，因此他應不會輕易上當，對台採取武力行動。

不過他認為，美中關係至此已經「回不去了」，北京一定會做一些預想不到的反制與報復，讓美國感到威脅而有所收歛。不過，如果法案最終通過並簽署，中國大陸只可能對美外交降級，但不至於斷交。

但蘇起對此十分憂心，他表示，美國如今已處於紛亂的情況，國會議員為了選舉競相出牌，而拜登並無力阻止。

蘇起說，美國這個立法行動在20大前推動，如果照舊案通過，等於刻意觸習的霉頭，讓他無法保住大位，習近平是一定要反應的。