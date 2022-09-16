黑白集／《政策法》取代《關係法》 徒增麻煩無益大局

美國參議院外委會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，在外交、軍事等領域提升美台關係。圖為西門町「美國街」店家，門上貼有兩國國旗。(記者林澔一／攝影)

美國與中華民國 在1979年斷交，美國國會為表示對老盟友的支持，起草通過了《台灣關係法 》。這部很特別的法律，在過去43年來，儘管有所謂的「三公報」，仍然是美台關係的基石，保障了台海之間近半世紀的和平。

最近兩年，美中台關係丕變，中國大陸綜合國力大增，美國反中情緒高漲，美國國會突然覺得《台灣關係法》有所不足，提出一部長達107頁的《台灣政策法案》，聲稱要大幅翻修台灣關係法。

《台灣政策法》內容包山包海。除了幾個會讓北京 跳腳的象徵性政策措施，例如駐美代表處改名為「台灣代表處」，還大幅介入台灣的國防政策，及電子資通等抗中的作為。法中甚至為台灣設下KPI，由美國來檢驗。

《台灣關係法》一共只有八頁，言簡意賅。美國真要保護台灣，反制中國大陸的侵犯意圖，其實認真嚴肅執行《台灣關係法》便已足夠。現在為了美國國會反中抗中，堆砌出一部《台灣政策法案》，北京跳腳就算了，白宮也面有難色，更干預台灣的國防自主作為。台灣未蒙其利，先受其害。

美國如果無意與台灣復交，最好回復到美中台三邊關係的本質，以維護台海和平為最高指導原則。弄出一部《台灣政策法案》，於大局無益，就像聖誕樹法案，修修補補，造成的麻煩比好處多得多。