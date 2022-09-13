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黑白集／蔡政府把認知作戰玩成雙面諜

黑白集
藝人楊丞琳在大陸一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。內政部在臉書使用「笑死」造句哏暗酸。(取材自微博)
藝人楊丞琳在大陸一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。內政部在臉書使用「笑死」造句哏暗酸。(取材自微博)

「認知作戰」一詞，在台灣已被濫用到無以復加；所有對蔡政府或民進黨的批評與監督，都可被化約成認知作戰。特別的是，政務委員張景森，卻能把認知作戰提升到不同境界。

藝人楊丞琳二個月前上中國大陸節目，提到「台灣海鮮奢侈」，突遭網友大作文章抨擊，連內政部、文化部都發酸文。但因炒作時機可疑，在真相逐漸明朗下，各種攻擊很快消風，內政部也道歉改文，綠營灰頭土臉。

不過，張景森卻提出全新觀點，質疑最早點火者，可能是「紅軍認知作戰」。他說，如真是紅軍所為，證明其對台資訊戰戰技不錯，有能力「把台灣網民招上車，開到它要去的地方」。換言之，讓綠營灰頭土臉的，不是它自己操作不當，而是「誤中紅軍認知作戰圈套」。

這個說法，匪夷所思。蔡政府打擊的「對岸認知作戰」，過去僅限於誇讚對岸，或批評台灣和蔡政府的人；如今，竟連「綠營操作認知作戰失敗」，也可認定是「對岸的認知作戰」。依此邏輯，內政部長徐國勇豈非成了紅軍「在地協力者」？

至此，所謂認知作戰，也衍生了龐大家族。直接進行的是「認知作戰」，蔡政府策略是「以反認知作戰，進行認知作戰」，如今又有「把失敗的反認知作戰，說成是對岸認知作戰」。也只有蔡政府，能把認知作戰玩成雙面諜。（轉載自聯合報）

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