台海緊張之際 蔡英文首釋善意慰問川震

陸軍八軍團裝甲564旅6日在恆春執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，CM-11戰車實施夜間實彈射擊。（記者林澔一／攝影）

中國大陸四川省甘孜州瀘定縣5日發生6.8級強震，截至昨天下午，四川當局通報，地震 已知造成66人遇難。對於四川地震導致人員傷亡及災損，總統府發言人張惇涵昨轉達蔡英文總統的慰問及關懷，這是解放軍 上月大規模對台軍演後，台方首度善意表現。

本報系聯合報報導，上月因美國眾議院議長裴洛西訪台，引起解放軍演習反制，台海情勢升高；四川發生強震隔天，包括蔡總統、副總統賴清德 和行政院長蘇貞昌都主動向對岸表達關懷慰問，也願提供協助，向北京釋出人道關懷和善意，引發關注。

張惇涵表示，據初步掌握，截至目前為止，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形；蔡總統責請陸委會及相關單位密切掌握後續情況。

蔡總統的慰問訊息，昨天也同步公布在「總統府發言人」官方臉書，網友反應兩極，許多網友留言認為，「慰問可以，但不適合再捐款」；但也有網友認為，「總統府這樣的說法很得體」。賴清德昨天也特別在推特表達慰問指出，針對中國四川強震造成的人員傷亡與災情，他要表達深切的哀悼與慰問。

行政院發言人羅秉成也轉述，行政院長蘇貞昌對於逝去的生命表達不捨，也誠心為災民祈福，期望傷者能夠早日康復，蘇貞昌已請陸委會持續注意是否有台籍人士因災受困或傷亡情形。羅秉成說，若有需要台灣協助之處，相關單位也會適時提供必要支援。

陸委會昨發布新聞稿指，政府已透過海基會向陸方表達慰問，至盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活；內政部消防署刻正進行人道救援任務準備，「如有救災需要，台方願提供必要協助」。

台北中國時報報導，據了解，海基會昨致函大陸海協會，依例表達台方願提供必要協助，惟大陸海協會「依舊」無回函。

政府雖對大陸地震災民表達關懷，但昨天又偵獲八架次解放軍軍機、五艘次共艦於台灣周邊海空域活動，蔡英文展現強硬態度。她昨天前往花蓮視導後勤戰備支援及海空部隊，為國軍加油打氣、頒發加菜金，並登上雄風反艦飛彈機動發射車、天弓三型防空飛彈指揮管制車。