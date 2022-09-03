大陸無人機空投「榨」菜、茶葉「蛋」 金馬干擾槍進駐

金門發現的漂流物，內容物有一包茶葉蛋、一包涪陵榨菜，疑為遭驅逐的不明無人機投擲。（圖：國防部提供）

中國大陸無人機持續侵擾離島，昨烈嶼地區發現無人機二批二架次，經守軍發信號彈才飛離；陸軍金門防衛指揮部也在貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹一包榨菜和一顆茶葉蛋（諧音炸彈），疑似遭驅逐不明無人機投擲。針對日前國軍只能以信號彈、甚至丟石頭反制，軍方昨證實，已調派干擾槍進駐金馬。

本報系聯合報報導，金防部表示，昨日11時起，迄15時止，於烈嶼地區發現無人機2批2架次，經守軍發射信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

陸軍金門防衛指揮部表示，昨日下午守軍於貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹之食品，疑似遭驅逐不明無人機投擲；守軍已通報各據點、單位，持續加強警戒搜索。根據軍聞社所釋出的照片，官兵手持干擾槍對空實施警戒與待命射擊。

台北中國時報報導，國軍昨天下午在貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹的食品，並寫有：「台灣同胞，你們好！一線執勤辛苦了！大陸的生活條件比較差，吃不起茶葉蛋和榨菜，但是我們把最好的，吃不起的茶葉蛋和榨菜，都送給你們，慰問前線守軍，兩岸人民永遠是一家」的簡體字條。