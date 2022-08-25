夏立言會張志軍 傳達台人不滿軍演 溝通農產品檢疫

國民黨副主席夏立言赴陸交流，24日晚與大陸海協會會長張志軍見面餐敘。圖為2015年10月陸委會主委夏立言（右）與國台辦主任張志軍（左）舉行兩岸事務首長會面。（本報資料照片）

國民黨 發布新聞稿表示，副主席夏立言 一行人昨晚在江蘇昆山與大陸海協會會長張志軍餐敘。席間雙方就台灣民眾和在陸台商台胞所關心的軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、ECFA早收清單、兩岸增加航點（恢復小三通）以及台商權益與投資保障等議題，進行溝通。

夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

此外，這幾天在各地座談都提到的兩岸航點不足、恢復小三通及各種陳情與問題，夏立言也一一向張志軍說明，並建議兩岸應盡速溝通以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

夏立言表示，兩岸僵局短期內難以解決，但他認為目前比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，同時也應要讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實，來保障兩岸的經貿合作交流能夠持續正向發展。

夏立言說，近期台人被騙到東南亞的案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能夠正常發揮功用，相信將會是一個和緩兩岸關係、加強交流合作的契機。

國民黨表示，整個餐敘過程雙方都很坦率有話直說，也充分交換意見。夏立言最後強調，兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，和平發展。

根據國台辦昨晚發布的新聞稿，張志軍表示，當前台海形勢陷入緊張動態，我方（大陸）採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整，遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

夏立言與張志軍兩人是「舊識」，兩人曾代表兩岸官方溝通管道舉行兩次「兩岸事務首長會議」，分別是2015年5月，當時的國台辦主任張志軍與時任陸委會主委的夏立言在金門舉行第一次「夏張會」。同年10月夏立言率團赴陸，兩人在廣州舉行第二次「夏張會」，並為當年11月的兩岸領導人「馬習會」鋪路。

夏立言率團訪大陸引發蔡英文總統與綠營批評，前總統馬英九昨天表示，此時兩岸情勢非常緊張，能夠建立兩岸溝通管道，長期來看對台灣有利，國民黨會遭受批評，但為了台灣，遭受批評也要忍受。

國民黨主席朱立倫昨天受訪表示，「我可以跟大家明確的說，沒有跟劉結一見面這回事」，如果要跟其他大陸人士見面，也會事前和大家說明，事後和大家清楚說明；到目前為止，夏立言的每個座談會，一定是基於中華民國 、民眾的立場，做該做的事情，說該說的話。