大屋頂下／白皮書的燈下黑(下) 一國兩制是票房毒藥

本文（上）篇論九二共識，本篇談一國兩制。

中共 對台二號人物汪洋，在「九二共識卅周年座談會」說：「以和平方式實現統一是解決台灣問題的第一選擇。」

這是一個新語境，為汪洋當日談話打了底。

但是，中共必須覺悟，「和平統一／一國兩制」卻是一個矛盾的悖論。因為，主張「一國兩制」，就不可能「和平統一」。這是白皮書的燈下黑。

值得注意的是，汪洋在18分鐘的談話中，居然沒有提到「一國兩制」四字。「漏掉」一國兩制，當然是有意識的安排。他此次談話完全在「搶救九二共識」，當日的金句是：九二共識就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」。

在汪洋談話的前十天，國台辦推出了《九二共識系列微講座》八集，最後歸結到「海協會確認以海基會第八方案附件作為雙方彼此接受的共識內容」。

第八方案就是「一個中國／各自表述」。主體論述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同，並建議以口頭聲明方式各自表述。」

也就是說，國台辦公開確認了海基會第八方案的「一中各表」是九二共識原始內建的「雙方彼此接受的共識內容」。

國台辦的《微講座》顯是為汪洋鋪墊，而汪洋以「求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」來定義九二共識，亦顯然是對國台辦所稱「雙方彼此接受的共識內容」的引申。

汪洋與國台辦的此次鋪陳，顯然是想將兩岸操作重新回到「求同存異的九二共識」。但是，即使九二共識能從「第八方案」重新回到「求同存異／一中各表」，卻仍不能解決「九二共識」與「一國兩制」掛鉤的困局。

習近平2019年1月2日談話後，民進黨在幾個小時內就將一國兩制與九二共識掛鉤。中共發覺失算，於是欲將二者加以區隔。

主要的操作是：將「九二共識」視作在未統一情勢下兩岸和平發展的政治基礎（過程論），而將「一國兩制」指為國家統一後的制度安排（目的論）。

唯這套戰略的邏輯疑義是：如果最後目標就是走向中華人 民共和國之下的「一國兩制」，則九二共識即使有「求同存異／一中各表」的過程，有何意義？何況，九二共識迄仍尚未確認「求同存異／一中各表」。

問題的癥結可回到汪洋金句。「求一個中國之大同」，什麼是「一個中國」的「大同」？是不是最後就是要「同」於中華人民共和國？這是「一國兩制」不能迴避的問題。「存兩岸分歧之小異」，那麼中華民國 之存在算是「小異」或「大異」？這則是「九二共識」與「一國兩制」都不能迴避的問題。

關鍵在於：「一國兩制」的「一國」就是中華人民共和國嗎？以及「九二共識」能否「存」中華民國之「異」。

注意。汪洋說「求一個中國之大同」，但他也只能說到「大陸和台灣同屬一個中國」為止，他難以啟齒的是「大陸與台灣同屬中華人民共和國」，說不出口。

中共若明說「一國兩制」的「一國」就是指「中華人民共和國」，及「九二共識」的「一中原則」也是指「中華人民共和國」，則「一國兩制」及「九二共識」就統統歇菜了。而這正是現今的事實：九二共識推車撞壁，一國兩制踢到鐵板。

調整的方向，在於必須重新界定「一國兩制」中的「一國」及「九二共識」中的「一中原則」。

一、就兩岸言。一國兩制有了香港的「垂範」，在台灣已成僵屍政策。中共若堅持台灣藍綠一致強烈反對的「一國兩制」，試問如何和平統一？

二、就世局言。安倍晉三的論述已由西方接龍引申為：「台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事，就是世界有事。」試問，又豈能輕言武統？

中共必須覺悟，只說「和平統一是第一選擇」是不夠的，還必須思考「武統不是選項」。武統是災難，和統又無期，中共就應回到如何建構一個兩岸能夠在中長程和平發展的互動新架構。這個新架構的核心主題就是：維持中華民國，不要使中華民國異化、變質、流失，將兩岸關係定錨在中華民國上。亦即，我不消滅中華民國，你不台獨。

關鍵在於，「一中原則／一個中國」不能只是單邊主義，而必須有包容力。調整的方向是：將「一個中國」成為超越中華人民共和國及中華民國的「上位概念」或「第三概念」。將兩岸「交戰政府」移位至「分治政府」。將兩岸「互視為不是外國的國家」。朝「憲法說」移動。朝邦聯制思考。朝「共同締造論」發展兩岸關係。朝「大屋頂中國」的方向將「一個中國」抬高、放大、優化。

兩岸問題，主要是圍繞著「中共要消滅中華民國」而發生。「一個中國」的新架構應當要容納中華民國。不能再是「消滅中華民國的一個中國」，而應是「維持住中華民國的一個中國」。不能只說「台灣是中國的一部分」，也要說「中華民國是一部分的中國」。如此，始可能將兩岸關係定錨在中華民國。

中共不斷將「一國兩制」與「九二共識」作出區隔切割，可視為已知必須將「一國兩制」從政策核心移向邊緣，而想重新回到「求同存異的九二共識」進行試探。亦即，將兩岸的互動，由「目的論」向「過程論」移動。

「一國兩制」在台灣是票房毒藥。隨著世局及兩岸情勢推移，中共必會愈來愈警覺：將毒藥當作補品仍向台灣大力兜售的動作，是多麼地自欺欺人，甚至是自取其辱。

此次白皮書，閉門造車、膠柱鼓瑟，簡直只是給中共內部敷衍過場用的，自說自話，完全看不到如何與台灣人民「心靈契合」。中共若仍以「一國兩制」為兩岸的旗幟政策，只是顯示中共作繭自縛，失去了破繭創新、與時推移的能力。

當然，中共不可能下架一國兩制，畢竟這是幾代傳遞下來的符號，卻可以慢慢放輕，例如汪洋此次不談一國兩制；也可以慢慢調整內涵，例如，以「海基會第八方案」為指向，朝「大屋頂中國兩制」發想。

一國兩制與九二共識已成兩岸互動的大失敗，若要這兩個概念起死回生，就不能再蹈覆車之轍。

盱衡世局及兩岸情勢，此際應當是中共最切望能維持中華民國的時候，也正是台灣最能爭取中華民國地位的時候。定錨中華民國，共構和平競合。兩岸仍有應為及可為的努力。