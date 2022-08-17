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美台「21世紀貿易倡議」有進展 今秋展開首輪談判

記者張文馨／華盛頓即時報導

美國貿易代表署（USTR）17日晚間宣布，美台今就「台美21世紀貿易倡議」達成談判授權（negotiating mandate）共識，預計今年初秋展開首輪談判。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）表示，今天在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持下，與台灣展開談判，將深化雙邊貿易與投資關係、在共同價值上推動貿易優先議題，並為彼此的勞工與企業促進研發和包容性的經濟成長。

畢昂奇說，將制定一項充滿雄心的時間表，針對美台21世紀貿易倡議和談判授權所載的11個貿易領域，達成高標準承諾和有意義的成果，這將有助建立一個更公平、更繁榮和更有彈性的21世紀經濟。

美台21世紀貿易倡議臚列的11項議題涵蓋貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業及非市場經濟。

畢昂奇說，在整個談判過程，美國會持續與國會、勞工、企業和環保團體等主要利益相關者協商。

根據USTR公布的談判授權，美台將談強化透明度要求、減少邊境手續、無紙化貿易和事先電子化作業等以落實貿易便捷化；美台將強化落實法規，包含及時線上獲取監管法規相關訊息；美台將共同支持中小企業貿易，克服貿易壁壘，提供貿易便捷化和訊息共享。

畢昂奇和行政院政務委員鄧振中今年6月1日共同宣布啟動台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），美台官員6月27日在華府舉行首場實體會議，台美雙方的官方和民間都有代表與會，闡述對未來台美經貿架構內容的看法。

駐美代表蕭美琴當時表示，美方法定流程目前還在廣徵公共評論，聽取各利害相關人的意見，會進行到7月初，之後會展開下一步流程，期待雙方能正式啟動貿易協定的談判。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）本月12日舉行電話簡報會預告，美國會強化和台灣的經貿關係，未來數日內就會公布一項充滿雄心的貿易談判路線圖。

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