「台獨頑固分子」陸增蕭美琴等7人 國民黨憾傷兩岸關係

蕭美琴被陸列為台獨頑固分子。（中央社）

美國眾議院議長裴洛西、參議員馬基接連訪台，北京 強烈反彈，昨天再公布新的「台獨頑固分子」清單，將台駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄等七人列入，加上先前公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外長吳釗燮等三人，已有十人被列名。中共 中央台辦發言人並稱，這不是清單的全部，暗示未來可能還有新名單。

陸委會聲明指出，對岸此舉無異只為宣洩內部混亂情緒、恫嚇台灣及國際社會，意圖破壞民主自由、製造對立不安，完全欠缺正當合法性、更背離台灣民意，其與台灣及世界的距離已越來越遠。「兩岸互不隸屬」，台灣從來不是中共治理管轄範圍，「台黨政相關人士依其職責處理事務，中方無權說三道四」；將評估視事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施，同時檢視其透過兩岸交流、政治干預企業經營的可能影響，以確保國家安全與民眾權益；正告北京切勿再升高兩岸敵意。

外交部發言人歐江安表示，再次印證中方反應過度，藉故製造危機，中國威迫台灣的行徑是兩岸關係惡化的主要原因，台灣是民主法治國家，並不是中國能干預，不會接受專制極權政體的恐嚇及威脅。歐江安指出，台灣與其他國家往來，中方無權置喙；中國想製造寒蟬效應，結果卻是適得其反，進一步讓台灣人民更加反感。國民黨則表達遺憾，認為陸方相關舉措只會傷害兩岸關係。

這次被大陸列入制裁名單除了蕭美琴、顧立雄，還包括民進黨 立法院副院長蔡其昌、立委柯建銘及王定宇、時代力量立委陳椒華、民進黨副秘書長林飛帆。柯建銘回應「敵人的攻擊就是我身上的勳章」，王定宇說「與有榮焉」，陳椒華也表示感到十分榮幸。

新華社報導，中共中央台辦發言人稱，對清單人員採取懲戒措施，包括禁止其本人及家屬進入中國大陸和港澳，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責；並對台灣民主基金會執行長及國際合作發展基金會秘書長實施制裁，禁止其進入中國大陸和港澳。