美方建議失誤升級受挫 基隆級艦只好「現況結案」

基隆級左營艦（紀德艦）為海軍噸位最大的作戰艦。（本報資料照片）

海軍基隆級左營艦日前被目擊在東部海域跟監解放軍 南京艦。知情立委透露，政府原計畫耗資近20億元台幣提升四艘基隆級艦電戰系統，卻因美方建議失誤不符台灣需求，只好現況結案，造成基隆級艦電戰系統老舊，無法反制解放軍先進反艦飛彈的攻擊。

有民眾8月6日至9日，從舊蘇花公路拍攝到海軍168艦隊基隆級左營艦一對一監控解放軍052D型南京艦，並於6日捕捉到航經東部海域的日本海上自衛隊十和田級油彈補給艦。台、日、中軍艦同框，引起討論。

基隆級艦是台軍噸位最大的驅逐艦，具區域防空指管性能，被認為是旗艦性質。立委披露，國防部 原規畫於2020年至2023年，編列19.9億元台幣（約6642.4萬美元）預算 ，將台灣四艘基隆級驅逐艦現役且損壞的AN/SLQ-32（V）3電戰系統，升級為AN/SLQ-32（V）6型。

這項計畫主要建軍需求，來自解放軍反艦飛彈普遍具備「頻率捷變」的性能。即解放軍飛彈發射後，其導引的無線電訊號快速變頻，難以鎖定干擾。

立委說，這項性能提升生變，原因是美軍建議台方採用的AN/SLQ-32（V）6型，本身也處於消失性商源的窘境，供台性能提升的也是面臨淘汰的舊款。海軍發覺此情節，最後選擇以現況結案，另勉力修復長期損壞的現役電戰系統。

對於記者查證，海軍司令部表示，基隆級艦電戰系統均妥善，且搭配各軟硬殺手段，可執行反飛彈防護作為。