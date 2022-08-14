我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

台美21世紀貿易倡議談判 鄧振中：近日有望啟動

台灣新聞組／台北14日電
行政院政務委員鄧振中表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判。（本報資料照片）
行政院政務委員鄧振中表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判。（本報資料照片）

行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中昨天晚間表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判，「時間不會太久」；之後雙方將討論首次談判會議的時間。

中央社報導，台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日表示，未來數天將宣布美台貿易談判路線圖。鄧振中說，台美21世紀貿易倡議談判，因為雙方各自準備進度順利，皆按照預期進展，近日有望宣布啟動，包含康貝爾的宣布，這是非常正面的訊息。

鄧振中說，談判宣布啟動後，就將討論首次會議時間，並且給予雙方討論的議題文本，11項議題當中，容易達成協議、國際雙邊關係上或是在世界貿易組織（WTO）、亞太經合會（APEC）已經經過比較多討論的題目，如貿易便捷化等，就有可能會在首次談判時先處理。

他說，台灣期待談判啟動後，能在明年底、美國主辦APEC峰會前完成談判。

APEC 白宮 勞工

上一則

台灣新增2萬802例確診 較上周日下降4.5%

下一則

美艦將穿越台海 專家：軍演高峰已過 防衛意義不大

延伸閱讀

「中方著手準備」 拜習可望年底G20或APEC會面

「中方著手準備」 拜習可望年底G20或APEC會面
鄧振中：台美達成貿易協議 有助鞏固寶島經濟

鄧振中：台美達成貿易協議 有助鞏固寶島經濟
台美倡議洽經貿合作 鄧振中會晤畢昂奇、雷蒙多

台美倡議洽經貿合作 鄧振中會晤畢昂奇、雷蒙多
洽經貿合作 台政委鄧振中會美副貿易代表和商務部長

洽經貿合作 台政委鄧振中會美副貿易代表和商務部長

熱門新聞

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生