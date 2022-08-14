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美艦將穿越台海 專家：軍演高峰已過 防衛意義不大

記者程遠述／台北14日電
國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲表示，美軍將在近期穿越台海，代表美國展現維持台海現狀決心。（本報資料照片）
國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲表示，美軍將在近期穿越台海，代表美國展現維持台海現狀決心。（本報資料照片）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯12日舉行電話簡報會表示，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係。國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲表示，代表美國展現維持台海現狀決心，一方面否定中國大陸「內海說」，一方面要讓兩岸中線回歸作用。

政大國際關係研究中心研究員嚴震生表示，美此舉是為了不失信於國際社會及台灣，但以時間點來說，中國大陸軍演最嚴重情形已結束，美國或台灣都慢了一步展現防衛決心。

蘇紫雲分析表示，有「印太沙皇」之稱的坎伯向來低調謹慎，近一年半內鮮少受訪，這次卻向媒體大動作宣示，就是一種訊號，加上近期美國參謀首長聯席會主席密利、海軍部長戴托羅、印太司令部司令阿奎利諾、太平洋艦隊司令帕羅等美軍菁英，都有類似美軍保衛台海發言，是一種「建設式清晰」。也就是說美國對台政策已經成形，而美軍這次來台海的實際效應，會破除中國「台海是內海」說法，讓保障台海自由通航。

蘇紫雲指出，台海中線雖在國際法上不具效力，但美國此舉可以讓台海中線繼續作為信心保障措施，重新成為兩岸軍事上接觸、減少誤判的指標。

至於經濟方面，蘇紫雲也表示，美國很謹慎地未將台灣納入印太經濟框架，但現在美方策略就是作為台灣和其印太戰略的接口，透過數位經濟、晶片安全管理及其他經貿合作，讓台灣和國際社會體系接軌，也保障美國利益。

嚴震生認為，目前看起來美國並不會動用雷根號等航母來台，只是例行性的穿越台海，加上時機已晚，防衛意義並沒有想像中重大，且不管是美軍來或台美經濟要加深連結，台灣都應及早調整最佳策略，例如國防上應恢復徵兵、在加預算表達決心，經濟上則要找到台灣對美的利基，不要錯失機會。

密利 白宮 預算

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