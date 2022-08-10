台軍方操演 彈藥寫「捍衛主權」砲擊陸演習附近海域

屏東參與「天雷操演」射擊官兵，在即將射擊的155榴砲彈身上寫下「捍衛主權」、「守護家園」精神標語，以示不忘當前局勢。圖中可見信管頭已裝上。（圖：聯合報讀者提供）

面對解放軍 持續軍演，國防部 昨天宣示，國軍將依「守中線、守領海、守主權」原則，持續穩固現狀、捍衛國防安全。據悉，國防部昨已下達命令，將地區戰備部隊由提升的營級「特遣隊」，恢復為平日的連「戰鬥隊」，但三軍仍持續加強戒備。

軍方各部隊昨持續實施例行訓練，第四作戰區在屏東枋山的「天雷操演」重砲射擊昨順利實施，155榴彈砲彈著精準命中五公里外目標區；另在恆春三軍聯訓基地準備舉行「聯勇操演」，多架阿帕契直升機陸續升空，模擬實彈射擊。

依射擊通報顯示，天雷操演的射擊範圍區遠達七星岩西方外三浬，恰好頂住解放軍畫定的六號演習區西南角延伸入台領海的海域。官兵昨在發射的彈藥特別寫上「捍衛主權」、「守護家園」等精神標語，以示不忘當前局勢。由於適逢解放軍連日以實彈軍演「包圍」台灣，昨天砲擊海域鄰近解放軍演習區域，現場軍事迷直呼是「另類反制」。

軍方表示，年度天雷操演早在7月22日就公布，並非為特定狀況的臨時決定，恆春機場的陸航攻擊直升機和無人機起降，是因應三軍聯訓基地聯合操演，都是例行演訓，不必過度解讀。

國防部昨公布，至昨天17時止，國軍偵獲解放軍軍機45架次，其中逾越海峽中線16架次，解放軍艦則有十艘次，持續在台海周邊活動，進行聯合海空行動。空軍司令部統計，昨天逾越台灣海峽中線的解放軍軍機，包括蘇愷30戰機八架次、殲16戰機四架次、殲11戰機四架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離 、防空飛彈追監等反制作為。