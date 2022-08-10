蘇起：九二共識能保安全 藍應守住不必心虛

今年是兩岸兩會 香港會談30周年，也是「九二共識」30年，國民黨 大陸部原先規畫在本月舉辦「九二共識還原歷史」論壇，並邀前總統馬英九 等人出席，不過，因黨主席朱立倫認為不妥，決定取消。大陸部主任林祖嘉昨證實，確實因為比較敏感，改由政大國關中心主辦，並僅邀請當年參與相關人員出席。

昨天在國關中心舉辦的「兩岸會談的重現與省思：九二共識30周年」座談會，邀請海基會前董事長洪奇昌、海基會前副董事長高孔廉、海基會前副秘書長李慶平、淡江大學兩岸關係研究主任張五岳等人。

林祖嘉坦言，「覺得議題有點敏感」，因此國民黨後來沒辦，改由政大國關中心舉辦，但其實結果是一樣的。他強調，國民黨會有國民黨的立場，大陸部也會派同仁旁聽。

不過，被問到國民黨舉辦的層級與國關中心舉辦是否不同？林說，國關中心主要是還原歷史，邀請1992年的實際參與的人物，如高孔廉、李慶平等。

如今各界對「九二共識」看法分歧。高孔廉昨表示，「九二共識」是1992年雙方經過多個方案（討論）仍互不接受下，最後絞盡腦汁想出來的，要找出替代方案很難。

馬英九辦公室執行長蕭旭岑則認為，在兩岸緊繃時刻，再次審視九二共識的重要性，具相當意義。國安會前秘書長蘇起也說，國民黨應守住九二共識這個已經證明可以守住台灣安全的品牌，不必心虛。

蘇起表示，他今年提出「九二共識vs.互不隸屬」的看法。過去只有九二共識，沒有可比較的對案，所有鎂光燈只聚焦在九二共識，終被妖魔化，現在有「互不隸屬」可以同時給台灣百姓選擇，這樣最好。

蘇起強調，「互不隸屬」會走向戰爭，他當然反對；本來台灣老百姓以為只有這個選項，但他提醒大家，還有另一個能保障台灣安全的選項，那就是九二共識。