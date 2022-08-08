BBC：愈來愈多台灣年輕人開始學習作戰

台灣兩架幻象2000戰機7日飛越新竹空軍基地。（歐新社）

BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）7日發自台灣的報導指出，美國眾院 議長裴洛西 訪台激起中國實施圍台軍演，加上俄烏戰爭，在這兩大背景下，最近愈來愈多台灣年輕人開始學習作戰。

傅東飛報導，許多台灣朋友得知他在台灣後，提醒他「我希望你有防彈衣！」「你住的酒店有防空洞嗎？」他們看到中國官媒，尤其環球時報充滿火藥味的修辭，認為裴洛西訪台注定帶來非常糟糕的結局。

傅東飛說，上周末，在距離台北半小時車程的一家廢棄廠房中，大約30名年輕男女在學習基本射擊技能。他們使用的雖然是氣槍，但跟真槍幾乎一模一樣。該培訓公司由蔣先生（Max Chiang）經營。

蔣先生說：「自從2月以來，參加（槍枝訓練）的人數猛增50％，而某些訓練班的女生比率現在達到40-50％。人們已經開始意識到大國侵略弱小鄰國的現實。他們已經看到烏克蘭 所發生的事，那表明它也能在這裡發生。」

在隔壁一棟樓中，一個更高級班正在進行巷戰演練。他們全副武裝，身穿防彈服、頭戴頭盔以及無線通信設備。

麗莎（Lisa Hsueh，音譯）正在桌子旁練習給槍上子彈。她說：「如果我們與中國的緊張關係導致戰爭，我將會挺身保護我自己和家人。這就是我學習打槍的原因。像我這樣的女性不會上前線作戰。但如果戰爭爆發，我們將能在家中保護自己。」