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台弓三陣地遭占用 反飛彈變僅反戰機 首都空防堪憂

記者洪哲政／台北8日電
台灣北部天弓三型防空飛彈陣地因發包延宕與陣地疑遭占用，加上中科院「強弓計畫」延宕，讓號稱能反飛彈的天弓三型僅能反戰機。（圖：國防部提供）
台灣北部天弓三型防空飛彈陣地因發包延宕與陣地疑遭占用，加上中科院「強弓計畫」延宕，讓號稱能反飛彈的天弓三型僅能反戰機。（圖：國防部提供）

台灣大台北地區已有新店、南港與萬里三處愛國者三型防空飛彈陣地，空軍計畫在林口龜山交界處新增天弓三型防空飛彈陣地，共同執行首都反飛彈任務，但因發包延宕與陣地疑遭占用，加上中科院「強弓計畫」延宕，不但讓號稱能反彈道飛彈的天弓三型僅能反戰機，首都防空能力提升也堪慮。

解放軍上周軍演共有四枚飛彈飛越台北上空，雖然高度在大氣層之外，對陸地威脅極低，但仍讓首都防空部署再受關注。

台北首都反飛彈部署，現役為新店、南港、萬里三處愛國者三型防空飛彈陣地，但主要由南港、新店擔綱，萬里陣地主要因應東北方防空缺口執行反戰機任務，因此過去經常被調動支援其他地區防務。

考量鷹式飛彈今年除役，而固定式的天弓二型飛彈不具機動能力，空軍以「飛鎧二號」為名，編列748億餘元（台幣，下同）採購天弓三型防空飛彈，並提升天弓飛彈系統共計11套，並將辦理全台17處防空陣地整建軍事工程，經立法院三讀通過「海空戰力提升特別預算」支持，增購天弓三型防空飛彈，陣地工程預算也因此調增，整體預算提升至800餘億元，計畫於2026年完成。

空軍司令部早已釋出包括首波桃園龜山、苗栗西湖、桃園山腳、宜蘭蘇澳砲台山、花蓮美崙山及台東知本等新建工程案，因從事軍事工程工人須經安檢，不得為外勞或陸勞，成本增加，半年來沒任何陣地完成發包。

成軍擔負戰備的七處天弓三型防空飛彈，被迫借用平地友軍營區駐防；而一直未啟用的陣地，也有被占用狀況，計畫用來強化首都空防的「桃園龜山新建工程」，早期曾為愛國者二型接裝陣地，如今西側被加建高壓電塔，影響射界，屆時發包恐須加碼預算遷移。

空軍司令部昨天表示，營區整建依採購法辦理，相關進度正常，而空軍依戰備需要進行部署與建置，對報導不作評論。

岸置雄二飛彈 待命追瞄

此外，大陸官媒稱解放軍軍艦日前已進入花蓮附近領海，國防部昨天斥為假訊息，並披露海軍某海鋒固定陣地的岸置雄二反艦飛彈戰備情況，指陣地24小時加強戒備，透過聯合情監偵，飛彈系統待命追瞄。

預算 解放軍 國防部

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