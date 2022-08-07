中連加工食品廠也禁 台學者示警農漁影響大 因應策略要調整

還有兩周就禁入今年文旦柚的採收期，受到中國禁令的影響，文旦柚的銷售壓力雪上加霜。（取自農委會台南農改場）

兩岸關係持續惡化，中國從去年開始禁台灣多項農產品，學者提醒，現在已非禁止單項農產，而是一次多項，現在也非僅只禁止初級生產的農產品，連加工品都不得銷中，產業鏈備受威脅，因應策略也該調整，不可不謹慎。

目前僅有鳳梨釋迦提出轉作方案，鳳梨之前也說要縮小面積，但僅有提出台糖的3萬公頃，這兩年目前成效並不顯著，這次中國一次禁止多項農產品，目前並沒有轉作規畫。

台大農經系教授徐世勳表示，如果決議與中國市場脫鉤，基層農民必須思考轉作、離農、離牧，或者應該往供應鏈的上游進攻，比如，產業技術、品種、種魚，甚至到別的國家耕種再外銷或賣回，就沒有非貿易關稅 障礙問題，也跳脫農業、農委會掌管範疇。

他表示，從基層生產，走向更上游的技術才能創造更多價值，甚至思考到東南亞 、到中國去做農業生產，可賣技術、賣服務，而不是單純的基礎農產品生產的補貼，農民照樣可以種鳳梨、可以養石斑魚；如果政府的政策已經決議放棄中國的市場，就要朝向離農離牧規畫，否則再多錢補貼，再談抗中保台也沒用。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，面對中國禁運令，台灣的說法，都是要推出內銷、外銷、加工「三箭」，但這次不僅禁止的是生產的農產品，還包括許多加工廠、食品工廠，鳳荔酥的原料包括鳳梨、冬瓜糖；養殖的冰鮮漁產、罐頭等，加工的原料就是水產品，我們談的加工品、糕餅、芒果乾、果汁等不計其數，已經不是只有初級的農產品，而是加工產品了，這才是更需要留意的地方。

李武忠說，也許禁令的時間點確實有些借題發揮，但原本中國兩年前就要求各企業廠商登錄登記，但很多企業沒有當作一回事，包括對方提到水產品的包裝有新冠肺炎病毒核酸陽性，以及農產品有蟲害、藥物殘留；台灣也應該回頭審視是否做好每個步驟，自己是否留了把柄，讓對方有「題」可「發揮」。

他表示，這次的禁令，禁了很多家工廠、食品工廠，這些加工品很多原料就來自台灣的農漁業，不是只有單純的水果、漁產這麼簡單，這次加禁了加工產品，這才是政府更應該正視的地方。

李武忠表示，兩岸關係目前看來壁壘分明，未來農業的壓力也會越來越大，已經非一項一項的禁止農產品，若已經開始一次禁一籃子，三項、五項的禁止，其他的外銷市場不可能短期間打開，看鳳梨就知道，若回銷回台灣，以台灣的規模和市場胃容量，勢必無法容納，對我農漁產業產生嚴重打擊，市場價格就有崩潰的疑慮。

他說，台灣的農產品在中國沒有競爭力，且替代性高，鳳梨、石斑魚、柑橘類，少了台灣的產品，越南 、泰國、東南亞等國家都很樂意賣給中國，台灣的農產品並非獨門生意，關稅高、價格不親民，加上兩岸關係不友好，回過頭來，是我國應該調整產業結構、改變現在生產規模的時候；若要縮小生產規模，政策在哪裡？要縮小那些、縮多少，這是一連串的規畫，補貼只是短期有效，若長遠的農業政策靠補貼就可以解決，也就不需要農業專家了。