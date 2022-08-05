馬曉光批蕭美琴 陸委會：互不隸屬

中國大陸國台辦發言人馬曉光昨點名台駐美代表蕭美琴散布「謀獨論」，策動美方政界人士赴台，推動美國眾議院 議長裴洛西 （前譯波洛西 ）訪台等，公然挑釁一個中國原則，「絕沒有好下場，必將遭到歷史清算」。陸委會昨反嗆，不管制裁誰都沒有任何意義，因為兩岸互不隸屬，台灣也不是中國大陸治理管轄範圍。

馬曉光昨指控稱，蕭為了謀取政治私利，不惜充當外部反華勢力棋子，損害中華民族根本利益，把台灣同胞推向危險深淵；任何出賣民族利益、搞台獨分裂的人，絕沒有好下場，必將遭到歷史清算。

在此之前，大陸國台辦也曾公開點名台外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人，並列入陸方所謂「台獨頑固分子清單」，此次單獨點名蕭美琴，是否採取進一步措施，受到關注。

至於對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是長期從事台獨分裂活動。大陸國台辦表示，陸方一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞到大陸發展。

陸委會發言人邱垂正說，雙方必須要和平理性面對問題，武力、報復都不是處理分歧的方法。行政院發言人羅秉成昨表示，目前沒獲得大陸通報，呼籲不要濫捕濫權，影響台灣民眾相關權益。