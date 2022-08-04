陸連串制裁 台國家隊出手穩住股匯市

美國聯邦眾議院議長波洛西訪台，在國家隊力挺下，台股3日以小紅作收。(記者黃仲裕／攝影)

中國大陸近日宣布一連串對台經濟制裁並展開為期3天的軍事演習，在國家隊出手「維穩」下，台北股市昨天終場收紅小漲29點，指數收在1萬4777點，但成交量來到今年新低的1748億元。新台幣兌美元匯率也由貶轉升，以小升0.6分收在29.99元，終止連3日貶值。

台股 昨天盤中在平盤附近震盪，尾盤在台積電、鴻海等權值股拉升下收紅。華南投顧董事長儲祥生表示，目前時機非常敏感，政府不希望因為美國聯邦眾議院議長波洛西 訪台造成金融市場波動，很明顯台積電尾盤被拉上來，但實際上台股呈現量縮，國安基金護盤把大盤指數拉起來，讓表面上看起來好看而已。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則說，國安基金授權進場已約一個月，這段期間股市自低檔反彈，因此官股券商持續調節，以累積更多銀彈，若股市拉回就有能力買進；近日波洛西來台引發市場出現信心面問題，導致股市下跌，確實是政府基金很好的進場時機點，在大盤拉回下，國安基金應有進場護盤，後續若大陸沒有進一步動作，近日下跌的指數應會有所反彈。

波洛西昨天離台，大陸軍演持續進行，對台進出口限制也沒有取消，是否衝擊台股後市？儲祥生表示，首先，大部分台灣民眾已對大陸的文攻武嚇慢慢習慣、無感，且多數民眾認為大陸不會真的動武，軍演對台股影響有限。經濟制裁方面，大陸後續還會祭出怎樣的進出口限制很難掌握，進出口限制對台灣部分產業勢必產生不利影響。

匯率方面，新台幣昨開盤再次貶破30元整數大關，盤中最低觸及30.026元，但外資連日大舉匯出下，昨天匯出力道已見縮手，加上央行 積極防守，終場收在29.99元、升0.6分。

央行總裁楊金龍昨出席活動時信心喊話，強調金融市場「放心」，至於台灣外匯存底是否可以應付相關狀況，他也明確說「當然」、「沒有問題」；也認為目前外資動向「還好」，顯示央行對於穩定金融市場仍有十足把握。

匯銀人士則說，台海緊張升溫，外資昨雖持續匯出，但整體不確定性有淡化，外資匯出力道已收斂，預計波洛西離台後，股匯市這波反映可望告一段落，後續就看大陸有無更多制裁，但預期對股匯市影響不會太大。

大型銀行交易員也說，央行在尾盤態度很明確，就是要把匯價打到30元下方，盤中在30.030元至30.050元區間守勢很嚴密；但昨天匯市整體交易量下滑，包括外資匯出、央行穩匯力道都有縮手，顯示近期台海緊張已反映差不多。