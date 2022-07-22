眾院圓桌會議 蕭美琴首出席 對談台灣政策

台灣駐美代表蕭美琴（中）20日在國會與眾議院共和黨領袖麥卡錫（左）、外交委員會首席議員麥考爾（右）等14名眾議員對談。（華盛頓記者張文馨／攝影）

中華民國駐美代表蕭美琴20日應美國眾議院 中國工作小組之邀參加圓桌會議，對談台灣政策；眾院共和黨領袖麥卡錫表示，應考慮增加對台軍售、邀請台灣參與環太平洋軍演、容許台灣在美國展示國家主權的象徵物，以及強化經貿往來等。

眾議院中國工作小組由共和黨議員組成，於2020年成立，小組主席、外交委員會首席議員麥考爾邀請蕭美琴對談，是蕭美琴擔任駐美代表兩年多以來，首次在國會參加公開活動，共14名議員與會。

麥卡錫介紹蕭美琴為「台灣駐美國大使」，他細數中共 近年來從香港、新疆到台灣越發侵略的作為，他強調，應盡早抵禦中共的侵略作為；國會應強化美台關係，他建議考慮增加對台軍售、提供台灣能威懾中共的正確武器。麥考爾也談到軍售問題，他說，應以烏克蘭為鑑，從現在起武裝台灣，別拖到侵略發生之後。

蕭美琴受訪表示，中國工作小組成立兩年多來有諸多主張，部分訴諸法律提案，眾議員金映玉就曾提案支持台灣參與世界衛生組織，恢復觀察員身分；在眾議院獲得425比0票的壓倒性票數，最後拜登簽署成案。

針對波洛西 訪問台灣，蕭美琴說，相信台灣有很多人非常欽佩波洛西對人權價值的長期堅持和對台灣的友誼；國會邀訪是駐美處工作，沒有進一步訊息可說明。