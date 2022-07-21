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挑戰無害通過 美艦再過台海 陸擴大軍演

台灣新聞組／台北21日電

美國海軍第七艦隊發布新聞稿表示，勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）在符合國際法的情況下，於台灣時間19日在國際水域例行性通過台灣海峽。

聲明表示，班福特號航經不屬於任何沿岸國家領海的台灣海峽通道，這次任務表明美方對自由、開放印太地區的承諾，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。同一天中國大陸解放軍航母山東號也在台灣海峽航行，班福特號往北，山東號往南航行。

這是北京上月聲稱台海非「國際水域」後，美艦首次穿越。「班福特號」還曾於13日、16日分別於西沙、南沙群島附近航行，挑戰北京對「無害通過」的限制及主權聲索。

從相關報導分析，台灣海峽19日很熱鬧，美陸兩艦罕見一南一北同時通過台灣海峽；「班福特號」通過台海，台國防部表示全程掌握。另外，對於中國大陸山東號航空母艦傳出19日現身台海中線以西，順著大陸東南沿海南下、貼金門外海航行通過，隨後跟著一艘疑似補給艦航行，台國防部昨表示，有關台海周邊中共及外籍機、艦動態，均運用聯合情監偵手段全程掌握應處。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅20日表示，美「班福特號」飛彈驅逐艦19日過航台灣海峽並公開炒作，解放軍組織海空兵力全程跟監警戒。

施毅還說，「美頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

除了「班福特號」13日航入西沙海域，美軍航艦「雷根號」打擊群同日進入南海海域。解放軍則宣布17日至20日在海南島以東大片南海海域進行軍事訓練，演練範圍遠大於前幾次，規模並不常見。

大陸智庫「南海戰略態勢感知」19日稱，雷根號航艦17日至18日繼續在南海活動，逗留在萬安灘（南沙群島西側）附近海域。

「環球時報」引述大陸軍事專家張學峰稱，班福特號近來三次出現在大陸周邊敏感海域，這在以往比較少見。他說，這表明美國意在增加挑戰大陸海洋權益主張的頻率，不排除發展為常態化的可能。

解放軍 北京 國防部

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