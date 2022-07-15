黑白集／汪洋褒蔣？貶只想偏安的國民黨

海峽論壇年度大戲，終於在老地方廈門登場。中國大陸政協主席汪洋自北京 風塵僕僕趕來，免不了一番溫情喊話，說兩岸同胞是血濃於水的一家人。但談到兩岸不能分裂，他舉鄭成功為例，倒有些古怪。

鄭成功逐走荷人而據台，與清廷隔海對峙。數百年後，常被用來引喻國共畫海分治的局面，鄭成功猶蔣中正也。鄭驅走荷軍而蔣送走日督，兩人頗可並論，都是終結異族統治；但汪洋拿鄭氏說事，難道是在褒蔣？

是亦不是！汪褒蔣，意在貶今。揣摩其意，汪洋似在暗諷今之國民黨 早無蔣當年志節，只想偏安一隅，連九二共識都說沒共識了。他話中還藏著一道機關，說沒人甘冒大不韙，要將台灣分裂出去；實即在說，就算有人想冒此大不韙，也難以得逞！

但海峽論壇畢竟是草根論壇，不能盡撂些狠話。於是，汪洋呼喚：兩岸都「說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節」。但這個喊話頗為蒼白，至少對陳時中 沒效。阿中寫卡片悼安倍，連「存」字都忘了怎寫，這水平肯定要讓汪洋搖頭。當陳寫起末名「中」時，恐從未想到它跟中國有一點關係！

這次主角倒不是汪洋。習近平早一天就回了一封信給台青，新聞上了人民日報頭條。但這橋段又犯了論壇的老毛病，大堆頭、做作加彆扭；要抓住台灣人心，恐得多想些新招！