我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

黑白集／汪洋褒蔣？貶只想偏安的國民黨

黑白集

海峽論壇年度大戲，終於在老地方廈門登場。中國大陸政協主席汪洋自北京風塵僕僕趕來，免不了一番溫情喊話，說兩岸同胞是血濃於水的一家人。但談到兩岸不能分裂，他舉鄭成功為例，倒有些古怪。

鄭成功逐走荷人而據台，與清廷隔海對峙。數百年後，常被用來引喻國共畫海分治的局面，鄭成功猶蔣中正也。鄭驅走荷軍而蔣送走日督，兩人頗可並論，都是終結異族統治；但汪洋拿鄭氏說事，難道是在褒蔣？

是亦不是！汪褒蔣，意在貶今。揣摩其意，汪洋似在暗諷今之國民黨早無蔣當年志節，只想偏安一隅，連九二共識都說沒共識了。他話中還藏著一道機關，說沒人甘冒大不韙，要將台灣分裂出去；實即在說，就算有人想冒此大不韙，也難以得逞！

但海峽論壇畢竟是草根論壇，不能盡撂些狠話。於是，汪洋呼喚：兩岸都「說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節」。但這個喊話頗為蒼白，至少對陳時中沒效。阿中寫卡片悼安倍，連「存」字都忘了怎寫，這水平肯定要讓汪洋搖頭。當陳寫起末名「中」時，恐從未想到它跟中國有一點關係！

這次主角倒不是汪洋。習近平早一天就回了一封信給台青，新聞上了人民日報頭條。但這橋段又犯了論壇的老毛病，大堆頭、做作加彆扭；要抓住台灣人心，恐得多想些新招！

北京 陳時中 國民黨

上一則

牛樟芝之父頭中彈 行刑式槍決4死1重傷

下一則

再爆林智堅抄同學論文 藍：3天不說明就告

延伸閱讀

張可可贈送國父畫像 江啟臣立委團接受

張可可贈送國父畫像 江啟臣立委團接受
陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰

陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰
汪洋再提九二共識 國民黨盼求同尊異

汪洋再提九二共識 國民黨盼求同尊異
朱立倫赴日參加安倍國葬？黃介正：國民黨不會缺席

朱立倫赴日參加安倍國葬？黃介正：國民黨不會缺席

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決