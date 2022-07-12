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市府製核武自救指南 網諷：顯然讓紐約人擔心的事還不夠大

賴清德赴日衝擊台海？趙春山：不會變成風暴

記者廖士鋒／即時報導
淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，副總統賴清德11日赴日弔唁，不會演變成風暴。（圖／聯合報系資料照片）
淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，副總統賴清德11日赴日弔唁，不會演變成風暴。（圖／聯合報系資料照片）

台灣副總統賴清德11日早上突接日本政府核發簽證而啟程赴日弔唁日本前首相安倍晉三，由於是中日斷交50年來最高層級訪問，也讓外界關注，其在中國、日本、台灣三方可能引起的激盪，學者趙春山指出，這件事情並不會演變成為風暴

淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山12日表示，中國一定會做出反應，但重點其實在岸田文雄接受這件事情。過去日本在這方面非常謹小慎微，而現在做出突破，主因在於內部整合，趙春山解釋，因為參議院選舉大勝，安倍逝世後岸田順理成章接班，「他不但把自民黨裡面親台的集結在一起，而且還把日本右翼的力量利用這個事情做集結，對內是有用的，是順勢而為」。

至於對外意涵，岸田主動拋這個議題，代表岸田要走自己的路。「如果將來修憲成功、或者變成一個正常國家，他也希望提出他的國際地位」，趙春山判斷，岸田未來首相寶座更加穩固之後，在外交上肯定會更加主動。

對於核發簽證給賴清德一事，趙春山研判，日本可能是先有知會美國，但不曉得有沒有知會北京。不過趙春山強調，「因為今年是中日建交五十周年，習近平還是要看大局，安倍說『台灣有事等於日本有事』，習近平目前的政策也不希望台海有事」，主因在於中共二十大要舉行了。

據此，趙春山強調，這件事情不會擴大變成風暴，之後北京還要聽其言、觀其行看以後岸田作法。至於我方對此事的解讀，趙春山認為，民進黨政府不用太過樂觀，「畢竟中日還是邦交國，日本還是要考慮它本身利益，因為做這件事情是合情合理，沒什麼好抗議的，人死為大，不會變成風暴」，他並分析，外交部在這方面低調在處理是對的，未利用這件事情做大內宣，「這次蔡政府是不錯的，了解這個事情的敏感性」。

日本 風暴 安倍

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