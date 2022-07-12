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蔡英文悼念安倍：台灣永遠的好朋友

記者丘采薇、鄭媁／台北12日電
蔡英文總統（前）11日上午前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三，還在卡片寫上「台灣永遠的好朋友」。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（前）11日上午前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三，還在卡片寫上「台灣永遠的好朋友」。（圖：總統府提供）

日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，台日交流協會昨開放民眾弔唁，蔡英文總統昨上午親自前往獻花，並留言「台灣永遠的好朋友」。蔡英文表示，昨天政府機關和公立學校下半旗悼念安倍，她要代表政府與人民，向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼，對於不法的暴力行為，也要再次予以最嚴厲的譴責。

蔡英文抵達後，首先獻花、行鞠躬禮，接著也在追思留言板寫下：「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人權、和平的貢獻。」

蔡英文發表談話時表示，安倍晉三是她認識十多年的老朋友，還記得今年3月與安倍視訊會談時的親切笑容和溫暖的問候，當時雙方都非常希望能早日在台灣見面。這些年來，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍總是伸出援手；在國際場域，也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與，「安倍前首相對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們的心中。」

國民黨主席朱立倫也赴交流協會悼念安倍。他表示，安倍前首相是台灣永遠的好朋友，家族歷代也都是台灣的好朋友，他特別前來表達敬意並譴責暴力。

日本駐台代表泉裕泰昨分享，派駐來台前拜會時任首相安倍晉三，安倍特別提醒他，日本和台灣有特殊的歷史情感，要特別考慮台灣民眾的感情，「不要讓他們覺得寂寞」。

李登輝基金會董事長李安妮昨也偕夫婿賴國洲前往弔唁，她說，父親李登輝與安倍晉三的信仰及對宗教來生觀不同，但她衷心希望兩人已在天上相見，「相信父親會緊握安倍的手，溫暖地說一聲你辛苦了」。

日本前首相安倍晉三遭槍擊去世，蔡政府宣布各機關學校昨天下半旗。新黨昨舉行記者會表示無法理解更不能接受，呼籲政府不應帶頭違法，「去降你們民進黨的黨旗，不要亂降我們的國旗」。面對孫文學校總校長張亞中與黨內反對下半旗的聲浪，朱立倫表示，相信國人不管透過各種方式，都是希望表達對安倍的追思和感謝。

安倍 蔡英文 日本

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