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戰時徵用高鐵？ 立法院：應有法源

記者洪哲政／台北報導
立法院認為，高鐵的徵用，宜以法律定之，台鐵是上市公司，動員體制不宜過於干涉。(本報資料照片)
立法院認為，高鐵的徵用，宜以法律定之，台鐵是上市公司，動員體制不宜過於干涉。(本報資料照片)

為強化後備戰力，國防部月前預告修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，戰時高鐵公司要配合軍事運輸納入管制。但立法院認為，高鐵的徵用，宜以法律定之，台鐵是上市公司，動員體制不宜過於干涉。

立法院法制局完成的「高鐵納入軍事運輸管制之法制問題淺析」研究報告指出，高鐵作為軍事運輸的另一缺點是只能運送兵員與個裝，觀之先前高鐵運兵新聞中，外界發現由於步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，雖然單兵個裝，甚至是步槍、火箭筒、迫砲等等，可以分拆由高鐵運送，但是戰甲車、火砲等運送，高鐵無法勝任。

研究中提及，由於台澎防衛作戰預警時間短，高鐵運行的高架路軌、供電網及通訊等基礎設施，在戰時遭受敵軍炮火攻擊破壞下，要搶修並恢復運行的難度極高。有論者謂，台灣高鐵已是一家上市公司；在全球化浪潮下，企業面對日愈激烈的競爭環境，經營者為了生存，有其所必須採行的措施，動員體制不宜過於干涉；若因過度介入損及業者經營績效，導致企業倒閉，喪失物力動員供應來源，其結果將得不償失。

研究建議，高鐵的徵用，宜參酌民防法立法體例以法律定之。動員準備在民力運用上，著重在民間積儲之財物統籌分配，實際執行人民財物的徵購、徵用作業，其目的是為因應國家戰事發生。因此，執行機關執行動員準備事項，其對人民基本權的限制及干預程度遠低於動員實施階段對人民財物強制性徵購、徵用的限制及侵害性來的小。

研究建議，從法律規範密度觀點，直接涉及人民基本權限制之事項，應符合「法律保留原則」以法律明確定之。讓主管機關為因應戰時或緊急事變之需，得簽發高鐵徵用命令。

台鐵 國防部

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