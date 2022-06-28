新聞評論／S-70C墜機的警示：不對稱戰力未得先失

海軍S-70C反潛直升機日前在高雄左營進行訓練任務，意外重落地墜毀。(記者劉學聖／攝影)

海軍S-70C反潛直升機在保養試飛時墜毀，機工長劉尚鈞傷重不治。這是蔡英文任內第11架軍機事故，總統依慣例「哀慟不捨」，指示國防部 釐清事故原因。在美方拒售MH-60R海鷹反潛直升機後，這起事故之警示意義格外重大：美國不支持的軍售案，台灣即束手無策；發展不對稱作戰影響軍備更新，尚未嚇阻共軍，自家國軍就得先賭命。如此充滿風險的軍購政策，如何保衛台灣？

3個月前，美國務院 通知台灣國防部，美方將不同意售給台灣MH-60R海鷹反潛直升機。後續多起軍售喊停，均是因不符「不對稱戰力」所致。國防部長邱國正以「買不起」粉飾遭美拒售，並未提出替代方案。海軍兩款反潛機型機齡都逾30年，空軍早已汰除S-70C；軍方被問及是否再採購海鷹，只稱會依國防部指示爭取。然而，美國不賣，台灣如何取得？

馬蔡兩任政府推動採購海鷹反潛直升機，已完成預算編列，卻因美國強銷魚叉飛彈而遭延宕，誰料美國最後竟拒售海鷹。川普和拜登 為推不對稱作戰，屢干涉台灣備升級案，拜登的強勢更甚川普。這顯示美國對台軍售政策已出現重大轉變，華府對台海軍事部署強勢主導，不出售其規畫外的武器給台灣。除推翻海鷹案，更撤銷E2D預警機輸出許可，連已通知國會批准出售的M109A6自走砲，都以「供應不及」為由喊停。最新清單要看「蒙特瑞會談」結果。

拜登上台後，國務院以2027年前共軍可能犯台為假想，要求強化不對稱戰力，軍售項目計畫在2025年前交付。美國透過調整項目，強力干預台灣建軍與作戰思維，事先並未與台灣高層溝通，更不考慮台灣現有武器老舊，基於安全亟需大幅更新。

儘管邱國正強調不對稱作戰是指作戰型態，不影響武器籌獲及戰備；但軍備汰舊更新有時間壓力是不爭的事實，S-70C失事反映的只是冰山一角。值得深思的是，這些建議案並非台灣片面提出，而是經美台多年評估與協商得出的戰力需求，亦考量過解放軍實力進展。然而，拜登國安團隊改弦易轍，是想在台海打造什麼樣的戰場？

川普時代推不對稱戰力，並未干擾台灣建軍計畫；而今，國防部卻得等拜登團隊拍板替代方案，才能調整5年兵力整建計畫。美方倉促推翻台灣建軍計畫，卻未提出完整對案；如此一來，要在三年完成交裝難度甚高，反弱化防衛能量。「不對稱戰力」定義曖昧，甚至有諸多矛盾。例如，不支持提升台灣海空偵搜能力，如何對中共產生嚇阻？要求台灣從灘岸到城市部署大量飛彈，只是針對「開戰後」消耗解放軍戰力，無法防止中共摧毀台灣關鍵設施。戰略學者即質疑，當美中機艦在台海頻繁亮劍，美弱化台灣防禦力，形同誘使共軍開戰。

美方重大政策調整，引起諸多質疑。耐人尋味的是，這些異議竟由美台商會與台灣美國商會向國務院率先陳情，直指新軍售政策聚焦「不對稱戰力」，將使台灣失去關鍵戰力。兩大商會點出的問題，恰是不少國安學者憂疑之處。畢竟，以成本為由推動不對稱戰力，把國防重心放在「開戰之後」，這對台灣未來顯然太不負責任。

美國參眾兩院各自通過國防授權法草案，包括挺台軍購發展現代化軍力、美台互通防空能力及聯合演習；對比拜登政府的作為，有如天壤之別。蔡政府豈可用國會法案大內宣美台「堅若磐石」，另一方面又對白宮唯命是從，把國防戰略當成投名狀？不對稱作戰已在烏克蘭戰場歷經檢驗，台灣能改寫悲劇嗎？