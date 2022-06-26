「凡艦必跟、凡機必查」 前空軍副司令：陸行動升級

美軍一架P-8A反潛巡邏機前天罕見穿航台灣海峽，美中都發出聲明，台防部則說，台海周邊的外籍機、艦動態，均能全程掌握，並適切應處。前空軍副司令張延廷分析，這是美方展現「航空自由」的堅持，跟共機近期頻繁擾台也可能有關聯。

國防部 表示，有關台海周邊的外籍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵等手段，均能全程掌握，並適切應處。國軍為確保國家安全，對共軍武力威脅，均以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，縝密整備應對計畫，有信心、有決心確保國家安全。

張延廷指出，美國的印太戰略講得很清楚，不管是軍艦、軍機，堅持「航行自由」，此次舉動也是針對中共 日前說「台灣海峽不是國際水域」，代表美國堅持航行自由，不須跟中共報備，且美軍過去大多都在巴士海峽、台灣東部活動，罕見穿航台灣海峽更顯其象徵意涵。

張延廷憂心，2001年曾發生中美軍機空中擦撞事件，若類似情形一再發生，稍有不慎恐從叫陣變成軍事動作。

張延廷分析，中共動作愈來愈積極，6月初迅速攔截加拿大、澳洲 反潛巡邏機，甚至施放鋁箔帶干擾，這動作不太尋常，代表很有敵意，對周邊動態也是「凡艦必跟、凡機必查」，有別於過去「養精蓄銳、絕不當頭」，現在則是要展現自身實力堅強，要有所作為。

張延廷也說，「軍事行動是政治的工具，更可以說是兩岸關係的溫度計」，由於兩岸關係不像過去和睦，共機相關動作及頻繁擾台，也是中共展現對內維穩，對外伸張主權的態度，對台「抗中保台」政策的反制動作，也愈來愈明顯。