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美國商會憂台供電不穩 「恐失投資機會」白皮書提3迫切問題

記者賴昭穎、陳素玲／台北23日電
台灣由於能源政策不到位，一直存在供電風險。尤其在國內核電陸續走入歷史，同時又要面對全球淨零碳排的風潮，未來台灣電力供應風險，勢必將更形惡化。（本報資料照片）
台灣由於能源政策不到位，一直存在供電風險。尤其在國內核電陸續走入歷史，同時又要面對全球淨零碳排的風潮，未來台灣電力供應風險，勢必將更形惡化。（本報資料照片）

台灣美國商會昨發布「2022台灣白皮書」，副會長吳王小珍表示，商會認為台灣有三大急迫性問題，首先是能源，要有安全及穩定的能源供給，這不僅已是必須馬上處理的問題，也成為會員「愈來愈擔心的議題」；其次是人才和勞動市場重組；最後是在安全情況下開放邊境以及重啟商務活動，因為別的國家走得很快，如果台灣一直因為邊境管控變成障礙，會失掉很多投資機會。

吳王小珍指出，美國商會26個委員會今年提出96項議題，而審視去年提出的87項議題，只有五項列為「已解決」，不到前一年度的一半。被評為「有具體進展」的建議也從23項減少為13項，委員會覺得今年的結果「不是特別好」。她說，台灣在這個特別重要的當頭，希望腳步不要遲疑，要付出雙倍努力，抓住這個黃金時期。

白皮書提到台灣未來幾年經濟成長可期，電力需求年增率預計2.5%，若處理失當，台灣從化石燃料轉型至乾淨能源的過程中，勢必會對電力系統造成壓力，導致無法穩定供電給住家、企業與產業。吳王小珍表示，經過3月的幾次停電，顯示供電穩定已經不是隱憂，而是需要馬上處理的問題，因此政府要把再生能源或電網的持續性快速更新和動作，並提出清楚的誘因，促使供應商能盡快在市場深耕、把最先進的技術帶進來。

美國商會今年發布商業景氣調查顯示，能源供應議題為政府必須優先處理的事項，商會成員對電力供應充足性和台灣再生能源發展的進度，表達高度關切。

人才方面，她指出，台灣的人才一直受推崇，但同樣面臨缺少高級專業人才的問題，包括半導體、科技和觀光旅遊等三個委員會，都呼籲政府在人才培育發展提出快速有效的辦法。

針對邊境管制，吳王小珍說，在新冠肺炎疫情下，雖然近期台灣境管逐步放鬆，但比歐美國家仍顯緩慢。跨國公司人員無法來往溝通，國外總部開會時台灣代表不能一直缺席，且國外在評估投資案件時，也會因為這個障礙就不選台灣。商會希望在安全考量下，盡速逐步開放邊境，促使商務活動恢復活躍，希望政府對開放邊境釋出更明確的訊號，對外表明將於第四季啟動邊境開放計畫。

針對今年商會白皮書關切議題，國發會表示，包括確保穩定能源供給、促進永續未來、改善勞動市場及邊境防疫等，均是現階段政府施政重點。國發會副主委高仙桂表示，在台美關係奮起轉進的關鍵時刻，商會擔負角色更顯重要，期盼透過商會支持，達成台美貿易協定簽署目標。

邊境 投資 重組

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